５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０ 米・輸出入物価指数
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※中・全国人民代表大会（全人代）開幕
○決算発表・新規上場など
決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，タカショー<7590>
※海外企業決算発表：ＪＤドット・コムほか
出所：MINKABU PRESS
