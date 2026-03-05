４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円０６銭前後と前日と比べて７０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円７２銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高だった。



一部で「イラン情報省の工作員が米中央情報局（ＣＩＡ）に間接的に接触し、戦争終結の条件を協議することを提案してきた」と報じられ、中東情勢を巡る過度な懸念が和らいだことから「有事のドル買い」が後退した。この日に米民間雇用サービス会社ＡＤＰが発表した２月の全米雇用リポートや、米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した２月の米非製造業（サービス業）景況感指数は市場予想を上回ったが、日本の通貨当局による円買い介入への警戒感などからドルの戻りは限定的。ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場が一時下落し、米国の物価上昇圧力が緩和されたこともあり、ドル円相場は１５６円８８銭まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３４ドル前後と前日と比べて０．００２０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS