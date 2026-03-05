５日の東京株式市場は主力株をはじめ幅広い銘柄に買い戻しが入り、日経平均株価は４日ぶりに大幅反発となりそうだ。前日は２０００円超の急落でマドを開け大陰線を形成し、サポートラインとして意識されていた２５日移動平均線を完全に下抜ける格好となったが、きょうは前日に下げた分を一気に取り戻す可能性がある。前日は日本だけでなくアジア株の下落が際立っており、韓国のＫＯＳＰＩが１２％あまりの暴落、台湾加権指数も４％を超える下げとなるなどリスクオフ一色だった。だが、欧州時間に入ると流れが一変し、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは１．７％高で４日ぶり反発、フランスのＣＡＣ４０、英国のＦＴＳＥ１００なども軒並み上昇した。長期化が懸念されたイランへの軍事攻撃も比較的早期に終息に向かうのではないかという見方が広がり、ショートカバーを誘発した格好となった。ＮＹタイムズが、米国とイスラエルがイラン攻撃を始めた直後に、イラン側から停戦に向けた協議を求めて米国に打診があったと報じ、これが切り返しに転じる背景となっている。また、原油価格の高騰が一服していることもポジティブ視された。米国株市場でもＮＹダウが４日ぶりに反発、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も反発し上昇率でダウを上回っている。この日発表された米ＩＳＭ非製造業景況感指数や２月のＡＤＰ全米雇用リポートがいずれも事前コンセンサスを上回る内容で、米景気の底堅さが確認されたことも投資家心理の改善につながった。東京市場でもこの流れを引き継ぎ、先物主導で大きく買い優勢に傾く公算が大きい。日経平均は前日まで３営業日で４６００円あまり水準を切り下げており、突っ込み警戒感からの買い戻しや押し目買いが想定される。もっとも、中東を巡るニュースフローに振り回される可能性があり、買い一巡後は方向感の定まりにくい展開となることも予想される。



４日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比２３８ドル１４セント高の４万８７３９ドル４１セントと４日ぶり反発。ナスダック総合株価指数は同２９０．７９ポイント高の２万２８０７．４８だった。



日程面では、きょうは週間の対外・対内証券売買契約、３０年物国債の入札、２月の車名別新車販売台数、２月の車名別軽自動車販売台数など。海外では中国で国会に相当する全国人民代表大会（全人代）開幕、１月のユーロ圏小売売上高、週間の米新規失業保険申請件数、１０～１２月期の米労働生産性指数など。



出所：MINKABU PRESS