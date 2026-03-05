コミックス・ウェーブ・フィルムによる新作短編アニメーション映画『しらぬひ』が、8月21日より新宿バルト9ほかで全国順次ロードショーされることが決定した。

参考：韓国劇場アニメ『Your Letter』2026年公開へ 配給はコミックス・ウェーブ・フィルム

本作は、『君の名は。』『すずめの戸締まり』を手がけたアニメーションスタジオ、コミックス・ウェーブ・フィルムの新作短編映画。スーパーの鮮魚コーナーで働くかたわら、フリーの映像作家として自主制作を続け、本作が商業アニメーション映画初挑戦となる片野坂亮が監督を務めた。

音楽は『ユーリ!!! on ICE』や数々のアニメの劇伴音楽を手がける作曲家、編曲家の梅林太郎、主題歌は『こちらあみ子』で劇中音楽と主題歌を担当し、第77回毎日映画コンクールにおいて音楽賞を受賞した青葉市子が務める。梅林と青葉は、青葉のアルバム『アダンの風』『Luminescent Creatures』で共同作編曲を担っており、本作でも再びタッグを組む。

物語の舞台は1996年、夏の終わり。熊本の海辺の町で暮らす10歳の少年・湊は、酒に溺れる父とふたりきりで、息をひそめるように生きていた。 湊の唯一の心の拠り所は、弁天島に現れる少女の神さま“べんちゃん”。 彼女と過ごすひとときだけが、湊にとって自分を取り戻せる時間だった。しかし児童養護施設への入所が決まり、べんちゃんとの別れの時が迫る。 湊は、ひとつだけ願いを叶えてくれるという、海に浮かぶ不思議な光“しらぬひ”に祈りを捧げるが、 父への憎しみが募るにつれ、その“祈り”は取り返しのつかない“呪い”へと姿を変えていく。 喪失と赦しの果てに、湊が辿り着く「ほんとうの願い」とは。

あわせてティザーポスターと特報映像も公開。ティザーポスターには、昼と夜が溶け合う空の下、切実な表情で海を駆ける主人公の少年・湊の姿が写し出されている。

特報映像は、幻想的に海に揺らめく光“しらぬひ”から始まる。ひとつだけ願いを叶えてくれるという神様の光だ。幼い湊がクジラのピアスをした母を見上げ、母は“しらぬひ”に “クジラになりたい”と願う。一転して、10歳になった湊が暮らしているのは荒れ果てた家の中。そこに母の姿はなく、残されたクジラのピアスを大切そうに眺める湊が願うのは“父の死”。憎しみに呑まれ感情を爆発させる湊の願いは、いったい何を引き起こすのか。

そして映像のラストシーンでは、夏の終わりのひぐらしの鳴き声とともに、木々が鬱蒼と生い茂る島へ向かう湊の姿が映し出される。哀しい程に美しい郷愁の風景と、胸を締め付ける不穏さ。対照的な感情が交錯する、鬼気迫る映像となっている。（文＝リアルサウンド編集部）