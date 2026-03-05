つけたら「ピングー」になれる!?フェイスヘアバンドほか、ミニポーチ、缶バッジなど新グッズ4種が予約開始
世界で一番有名なペンギン「ピングー」から、日常使いにぴったりな新作グッズ4種が登場。ヘアバンドやマグカップといった日用品から、コレクター心をくすぐるシークレット入りの刺しゅう缶バッジまで、ピングー好きの心をしっかりつかむラインナップがそろった。
【画像】販売予定の新グッズをチェック
■「フェイスヘアバンド」(1628円)
まず目を引くのが、ピングーたちのフェイスがそのままヘアバンドになったこちらのアイテム。ふわっとしたポリエステル素材の肌触りが心地よく、洗顔時やおうちでのリラックスタイムにぴったりだ。ピングーとピンガの2種類が用意されているから、親子や兄弟でおそろいにしてみるのも楽しい。
■〈BOX〉「シークレット刺しゅう缶バッジ」(7700円)
ピングーたちの表情豊かなデザインが、温かみのある刺しゅうで表現された缶バッジ。全10種のラインナップで、ぬいぐるみを抱きかかえるピンガや、ブロッコリーを食べようとするピングーなど、どれも飾っておきたくなる愛らしさ。中には“シークレット”が1種含まれており、何が出るかは開封してからのお楽しみ。BOXのみの販売となるため、コンプリートを狙うファンはお見逃しなく。
■「三角ミニポーチ」(638円)
クレイアニメの名場面をそのまま閉じ込めたようなフォトプリントのミニポーチ。ラインナップの中でもっともお手頃な638円で、ちょっとしたプレゼントにも選びやすい。三角形のころんとしたフォルムに大きめのマチが付いているから、リップやイヤホン、アクセサリーなどの小物をしっかり収納できる。ナスカン付きでバッグの持ち手やポーチに引っかけられるのも実用的でGOOD。カラーはミント(ピングー)とレッド(ピングー＆ピンガ)の2色展開。
■「カラーラインメジャーマグ」(1320円)
飲み口にあしらわれたカラーラインがレトロかわいい陶磁器製マグカップ。レッドとブルーの2色が用意されており、ブルーにはピングーとピンガのティータイムが、レッドには二人の愛らしい姿がフォトプリントで表現されている。注目したいのは、マグの内側や底面にまでデザインが施されていること。飲み進めるたびにピングーたちが顔をのぞかせてくれるから、ティータイムがぐっと楽しくなりそう。
これらのアイテムは、ティーズファクトリーオンラインショップにて予約受付中で、発売予定日は2026年7月30日(木)。同一ストア3980円以上で送料無料になるので、あわせ買いも検討したいところ。今のうちにお気に入りをチェックしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
