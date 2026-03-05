若槻千夏、出演番組を見た家族の“正直な”反応に「身が引き締まる」 手ごたえ感じたトークも…
若槻千夏が3日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。家族との価値観の違いを語った。
【写真】ギャル時代?! 金髪にオレンジ色のメイド服姿の若槻千夏
この日のテーマは「国際結婚」。価値観の違いについてトークが展開されていく中、若槻は「笑いの価値観で言うと…」と切り出すと、夫との違いを感じた瞬間を告白した。
若槻は『上田と女が吠える夜』（後9：00）を必ず家族とともに視聴しているそうだが、「私が喋ったことでスタジオが笑ってくれているから、家族を見ると誰も笑ってないんです」と悲しい現実を明かした。しかしそうした家族の反応で「身が引き締まる。調子に乗っちゃだめだな」とも語り、スタジオを笑わせた。
