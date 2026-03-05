女優の松たか子（48）が、9月25日公開の映画「ナギダイアリー」（監督深田晃司）に主演する。ある喪失を抱えながら、創作に没頭する彫刻家役。舞台のモデルとなった岡山県奈義町で行われた撮影を振り返り「平和で、さまざまなことに知恵を絞って、皆で助け合った日々でした。そんな生活の中で撮影したお話、楽しんでいただけたら幸いです」と呼びかけた。

物語は深田監督が脚本を書き下ろしたオリジナル。立案から9年かけて完成した意欲作だ。主人公は、普段明るく振る舞いながらも、過去のある出来事で心に癒えぬ喪失を抱えた役どころ。独身で恋人もおらず、誰にも言えない過去を秘めたまま創作に打ち込む。松山ケンイチ（40）演じる幼なじみや、石橋静河（31）演じる弟の元妻との出会いを機に、それぞれ目を背けてきた過去が浮かび上がっていく様が描かれる。

松は彫刻家の吉田愛美氏の指導を受け、実際に彫刻刀で木を彫るシーンにも挑戦。作品関係者は「普段の明るいキャラクターも相まって、創作中に見せる物憂げな表情がより際立っていた。松さんの演技の幅広さを感じた」と演技を称賛した。