Image:Apple

スマホを充電する感覚とほぼ同じってことかな？

Apple（アップル）のまったく新しいMacBook Neoは、スペックと価格からして学生にうってつけのモデル。

重さに関しては13インチのM5 MacBook Airと同じ1.23kgなので、持ち運びしやすさも魅力ですが、充電用の電源アダプタやモバイルバッテリーに関しても身軽でいけちゃいそう。

学生にとってはありがたい身軽さ

Image: Apple

MacBook Neoには同梱物としてUSB-C充電ケーブルに加えて、20WのUSB-C電源アダプタが付属。無印iPadに同梱されるUSB-C電源アダプタも20Wなので、充電は小さな充電器で済むことがわかります。

毎日の通学や旅行などでMacBook Neoを持っていくときでも、コンパクトな充電器やモバイルバッテリーで済むって考えたら意外とアリなのでは？と感じました。もちろん充電スピードに関してはゆっくりに感じそうですが。

学生からしたら、バッグに入れて持ち運ぶ荷物は少なければ少ないほど嬉しいことに間違いはないはずなので、MacBook Neoはその点充電まわりに関してケースバイケースでメリットを感じる瞬間も多そうですね。

Source: Apple