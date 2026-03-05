大人こそ“キャメル色”一択かも！【LEPSIM】着るだけでシャレる「スエード風シャツ」

「シャツ」への注目度が高まっている今シーズン。ベーシックなものもいいけれど、春に向けて買い足すなら、周りと差がつくものを選んで垢抜けを狙いたいところ。そこで今回は【LEPSIM（レプシィム）】から登場した「スエード風シャツ」をご紹介。その中から、きれいめにもカジュアルにも振りやすい上品なキャメル色にフォーカスして、その魅力と着こなし例をお届けします。

スエード風素材で着映え感アップ

【LEPSIM】「フェイクスエードWポケットシャツ」＜キャメル＞\5,990（税込）

高級感のあるスエード風の素材が使われたシャツ。こっくりとしたキャメル色が大人のきれい見えをサポートします。前後差のある着丈でヒップまわりを覆ってくれるので、さり気ない体型カバー役としても頼りになりそう。ジーンズと合わせてカジュアルに仕上げたり、きれいめのナロースカートとのスタイリングもおすすめ。

スウェットコーデを大人顔にシフト

ルーズなスウェットパンツも、上品なシャツを合わせればグンと大人っぽい雰囲気に。インナーにレースアイテムを足せば、程よい甘さが加わり春らしい軽やかさも補ってくれます。 シャツ以外はシックなモノトーンカラーで統一するのが、きれいめに仕上げるコツ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。