寝起きの猫さんが飼い主さんに顔を近づけると…？甘えん坊な猫さんによるモーニングルーティンが、羨ましすぎると注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.8万回再生を突破し、「甘えん坊さんすぎるw」「めっっっちゃかわいい」「ついに顔からマタタビ出るようになった？」といったコメントが寄せられました。

【動画：朝、起きたばかりのネコ→鳴きながら顔を近づけてきて…羨ましすぎる『いつもの光景』】

朝から元気なチップくん

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』に投稿されたのは、末っ子「チップ」くんの可愛すぎるモーニングルーティンの様子。まだ1歳で甘えん坊なチップくんは、いつも寝起きにある行動をするそうで…。

朝、洗面所で飼い主さんが身支度を整えていると、洗濯機の上で元気よくお喋りをするチップくんの姿が。寝起きにもかかわらずテンションは高く、「どうした？」と返事をする飼い主さんに何かを訴えているようです。

スリスリが止まらない！

構ってとばかりに近寄り、ゴロゴロと喉も鳴らして甘えモード全開のチップくんですが、実は寝起きのぐずり中なのだそう。そして、カメラに当たってしまうほど近づいた次の瞬間…。スリ～、スリ～と飼い主さんの顔に、自分の顔を擦りつけ始めたではありませんか！

まるでキスをしているようなチップくんの熱烈なスリスリは止まらず、とびきりの愛情表現を受けて、飼い主さんも「かわいい」とメロメロのご様子。ちなみに、マスクをつけた状態ではやってくれなかったそう。朝からこんなにも甘えられたら、たまりませんね。

ハイテンションからのスンッ

満足するまでスリスリすると、いつものように冷静さを取り戻したというチップくん。羨ましいことに毎朝以外にも日に数回はやってくれるそうで、幼い頃の飼い主さんの行動をそのまま愛情表現として覚えているようなのだといいます。

そうして落ち着いたチップくんはというと、すでに飼い主さんは眼中になく日向ぼっこへ。赤ちゃんみたいに甘える姿も猫さんらしいつれない態度も、どちらも可愛いチップくんなのでした。

投稿には「おしゃべりチップがめちゃんこ可愛い♡」「あつしさんのことママだと思ってそう」「1日数回のチップボーナスタイムだね」「うちもスリスリされたい」「甘えんぼの時のチッピーは赤ちゃん猫みたいでかわゆいよねぇ」「愛おしいですな」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』では、猫さんたちと飼い主さんの賑やかな日常の様子が投稿されています。やんちゃで甘えん坊なチップくんのおもしろ可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。