ビジュ最高ーーーッッ♡【シャトレーゼ】手土産にしたら喜ばれそう！「いちごケーキ」

【シャトレーゼ】から、目にも鮮やかな「苺ケーキ」が登場しています。春の訪れを祝うようなパステルカラーの限定品から、苺を贅沢に敷き詰めたご褒美感たっぷりのホールタルトまで、どれもビジュアルに惹かれるラインナップ。ティータイムを華やかに彩る逸品を、ぜひチェックしてみて。

春のときめきを閉じ込めた「春いちごと桃のふんわりケーキ」

グリーンとピンクの淡色クリームが重なり合う、まるで春の庭園のような愛らしいデザインのケーキ。苺クリームの甘酸っぱさと、瑞々しい桃のジュレが口の中で溶け合い、爽やかなハーモニーを奏でてくれそうです。春のお祝い事にもぴったりな、季節感あふれる仕上がりです。

楽しい食感と美しい断面を楽しんで

カットすると、クリームが美しく層を成しているのが分かります。@ftn_picsレポーターともさんによると「苺風味のシュガーチップ」が入っていて「ひと口食べた瞬間にシャリっとする」のだとか。食感のアクセントから断面の美しさまで、最後まで飽きさせない工夫が光ります。

宝石箱のように真っ赤な苺が並ぶ「苺のレアチーズタルト」

「シャトレーゼLOVER」こと@mame48goさんが「自分の誕生日に選んだ」という「苺のレアチーズタルト」。ホールにぎっしりと敷き詰められた苺が圧巻！ 特別な日を彩る、自分へのご褒美にふさわしい存在感です。

クリーミーなチーズと苺が混ざり合う至福の味わい

ビジュアルはもちろん、味わいも期待大。@mame48goさんによると「口に入れると、苺の爽やかな酸味がチーズのまろやかさと絶妙に溶け合って、一口ごとに幸せが広がる」とのこと。シャトレーゼファンをも唸らせる、心華やぐ逸品と言えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里