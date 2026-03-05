フィギュアスケート世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が4日（日本時間5日)、エストニア・タリンで行われ、男子ショートプログラム（SP）で中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が89.51点で首位発進した。イリア・マリニン（米国）が保持していた88.99点を上回るジュニア世界歴代最高得点。6日（同7日）のフリーで連覇を狙う。

17歳の逸材がロケットスタートを決めた。

冒頭のトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）で出来栄え加点を2.86点も引き出すと、3回転ループ、フリップ-トーループの連続3回転も成功。スピンとステップも最高のレベル4で揃えた。

89.51点は“4回転の神”と称されるマリニンが保持していたジュニア世界最高を更新。国際スケート連盟（ISU）公式Xも、「タリンに全エネルギーを届ける！ 自己ベストを更新したリオ・ナカタが、力強いショートプログラムを披露し、世界ジュニアフィギュアスケート選手権で首位に躍り出た。彼のスコアはジュニア男子ショートプログラム史上最高得点となり、自身の記録も上回った。フリーに向けて、彼は首位の座を保持できるだろうか？」と驚きをつづった。

ミラノ・コルティナ五輪には年齢制限で出場できなかった日本の逸材には、海外からも賛辞が相次ぐ。

「素晴らしいスケートだ！」

「ワオ」

「見逃したなんて最悪だ」

「印象的だった！」

「4年後には世界記録を破るだろう」

「誰しもが恐れるべき存在だ」

「フィギュア界の未来は明るい」

6日（同7日）のフリーで連覇を達成し、フランス・アルプス地域で行われる2030年五輪への序章を飾る。



