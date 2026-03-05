歌手の島谷ひとみが3日、自身のインスタグラムを更新。親友の人気女優とのドラマ撮影時のオフショットを公開した。



【写真】撮影の合間に伝わる関係性 そっと肩に置かれた手がやさしい

テレビ新広島とBSフジが共同で制作したドラマ「未来電車"あの日”をあなたへ」に出演した島谷。「私の愛して止まない故郷、広島を舞台にした心温まる作品に、親友の国仲涼子との共演は胸が高鳴る想いで喜んで友情出演させていただきました。」と女優・国仲涼子との2ショットをアップした。



投稿したのはメガネをかけた衣装姿で、島谷がピースサインをする国仲の肩にそっと手を置いたカット。「撮影はめちゃくちゃ楽しかったです♡ 私達あいかわらずとっても仲良しw。」と記したが、リラックスした2人の柔らかな表情からもうかがい知れる。



国仲も1日にマネジャー更新のインスタグラムに写真を投稿。衣装姿で笑みを浮かべる国仲の後ろから島谷が顔をのぞかせる、ほほえましい瞬間だった。故郷を舞台にした作品でもあり、島谷は「時を経て、2人で我々のおばあちゃんの時代の街のおばちゃん役をやらせていただくのは感慨深いものがありました。」とつづった。



ドラマは「記憶の継承」をテーマに、第一章から第三章（1975年～2025年）まで三つの時間軸で構成された三部作になっている。ファンからは「とっても可愛らしいおばちゃんでしたよ～」との感想も。「仲良さが伝わってきますね」「熱いツーショット」といったコメントも寄せられていた。



島谷は1980年生まれ、広島県出身。99年にデビューし、2002年発売の「亜麻色の髪の乙女」など数々のヒット曲を世に送り出した。NHK紅白歌合戦にも4年連続で出場している。一方の国仲は1979年生まれ。2001年度のNHK連続テレビ小説「ちゅらさん」ではヒロインを演じた。14年に俳優・向井理と結婚し、2人の子どもがいる。



（よろず～ニュース編集部）