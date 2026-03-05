ふわりと立ちのぼる香り、料理にのせた瞬間にゆらゆらと踊る姿。カツオ節は、日本の食卓に欠かせない存在と言えるのでは。出汁の素材としてはもちろん、料理の仕上げにひとつかみ加えるだけで、風味も見た目もぐっと引き立つ…。



【調査結果】カツオ節が味を引き立ててくれそうな料理がずらり

株式会社NEXERはこのほど、かつお公社と共同で、事前調査で「カツオ節が好き」と回答した全国の男女500人を対象に行った「好きなカツオ節の食べ方」についてのアンケート結果を公開した。



3位は「おにぎり」（73票）が入った。主な回答として「小さい頃、祖母が作ってくれていたかつおおにぎりが大好きだったから」（40代・女性）、「炊き立てご飯で作るとカツオ節の風味が際立って、お米の甘みとの相性が抜群」（50代・女性）、「カツオ節に醤油を混ぜてご飯の真ん中にのせて、にぎるとおいしい」（50代・女性）などがあった。



2位は「冷奴」（84票）がランクイン。「豆腐の冷たさとカツオ節の風味が絶妙にマッチしていておいしい」（40代・男性）、「ただの豆腐がカツオ節の出汁で極上の味になるから」（60代・男性）、「冷奴にカツオ節をまぶして醤油をかけてさっぱりと食べる。一番日本人的な夏の食べ方と思っている。もちろん、冬でも美味しいですが！」（70代・男性）などの声が寄せられた。



圧倒的1位は「お好み焼き」（152票）となった。主な理由として「お好み焼きの濃厚な味とカツオ節の風味や香りがマッチしていて、食欲をさらに掻き立ててくれるから」（20代・女性）、「ふわふわ踊るカツオ節と香りがソースマヨとよく合うから」（40代・女性）、「お好み焼きの味に花を添えるのと、踊るカツオ節の姿が最高」（70代・男性）などが挙げられた。



（よろず～ニュース編集部）