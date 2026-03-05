マインツの佐野海舟が華麗なプレーを披露

ドイツ・ブンデスリーガのマインツは現地時間2月28日、リーグ第24節でレバークーゼンと対戦し、1-1で引き分けた。

日本代表MF佐野海舟がスタメン出場したなか、試合中に見せた華麗なプレーにクラブ公式も「カイシュウの魔法」と注目している。

移籍1年目の昨季は全試合にスタメン出場を果たし、チームの６位躍進に貢献。ブンデスリーガで2シーズン目を迎えている今季も、昨季に続きチームの中心選手としてマインツの中盤でプレーしている。

そんな佐野はレバークーゼン戦で今開幕戦から24試合連続でスタメン出場。定位置のボランチで出足良くプレスをかけ、攻守にわたって奮闘した。そんななか、試合中に見せたプレーが話題に。佐野はパスを受けた際にヒールターンで相手を翻弄し、さらに相手2人を無力化する絶妙ターンで会場を沸かすプレーを見せた。

このプレーをマインツ公式Xの英語版は「海舟は何でも簡単にこなしてしまう」、日本語版は「ピッチで魅せるカイシュウの魔法」と綴り公開している。ファンからも「まじで上手いな」とコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）