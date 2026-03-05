お兄ちゃんが筋トレをしていたら、ワンコが体を張って応援してくれて…？可愛くてほのぼのする筋トレ風景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で25万3000回再生を突破。「これなら鍛えられそうｗ」「潰されたお顔がかわいい」といった声が寄せられています。

【動画：筋トレをしていたら、犬が乱入してきて…まさかの『体を張った応援』】

筋トレ中にワンコが乱入

TikTokアカウント「kojl.ro526」に投稿されたのは、柴犬の「こじろー」君と暮らしているお兄ちゃんが筋トレをしていた時の様子です。お兄ちゃんが腹筋ローラーを使ってトレーニングしていたら、こじろー君が乱入！なぜかお兄ちゃんの目の前という、筋トレの邪魔になる場所に伏せたとか。

お兄ちゃんが腹筋ローラーを前方に転がすと、こじろー君の頭にお腹が当たったそう。こじろー君がムギュッと押し潰される姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

体を張って応援！

お兄ちゃんはこじろー君の上に倒れ込むわけにはいかないので、どんなにしんどくても元の体勢に戻るしかありません。どうやらこじろー君は「僕をペシャンコに押し潰したくないなら頑張れ！」と、体を張って応援してくれているようです。

ご家族の「もう１回！」という声に応えて、お兄ちゃんは筋トレを続けます。こじろー君も決してその場から動こうとせず、何度ムギュッと押し潰されてもトレーニングに付き合い続けてくれたとか。

こじろー君のおかげでいつも以上に高負荷の筋トレができたようで、最後には「キツイ…！」と音を上げてしまうお兄ちゃん。ほのぼのする筋トレ風景は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「ナイスアシストw」「ムギュッと潰れながらも見守ってる」「退かずにされるがままになってるの可愛い」「割とスンッてしてるのがまたw」といったコメントが寄せられています。

ただ見守っているだけの日も

こじろー君は筋トレに興味があるようで、お兄ちゃんがスクワットをしている時もそばにいたそうです。しかし寒い日だったのでストーブの前から動く気になれないらしく、ただ静かに見守っているだけだったとか。お兄ちゃんのサポートよりも暖を取ることを優先する、そんな自分に正直なところも可愛くて憎めませんね！

こじろー君の可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kojl.ro526」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kojl.ro526」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。