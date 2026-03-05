「白岡宮代線」っていいます 宮代にはまだ行かない

埼玉県白岡市が整備を進めていた都市計画道路「白岡宮代線」の「白岡中央大橋」が、2026年3月22日に開通します。

【ホントに「駅へまっすぐ」！】これが「東北道をまたぐ新たな橋」です（地図／写真）

白岡宮代線は、JR宇都宮線の白岡駅東口（埼玉県白岡市）からまっすぐ東へ延びる道路になります。東北道をまたぐ白岡中央大橋の名は市民公募で192件のなかから決定しました。

橋は圏央道のやや内側、蓮田SA−久喜白岡JCT間をまたいでいます。2023年10月、東北道の一部区間を夜間通行止めして架設が行われました。この当日は岩槻IC〜久喜IC間のほか、久喜白岡JCTでの圏央道との行き来も一部不可となるなど、大規模な交通通行止めでした。

開通する白岡宮代線の東側の末端は、春日部方面へ延びる県道「春日部菖蒲線」と接続します。白岡の市街地は東北道の西側に形成されており、東側はあまり開発が進んでいません。その東側エリアから駅の真正面に通じるルートは、発展に不可欠とされていました。これまで南北に回り込んでいた東北道の横断もスムーズになります。

2005年度の着工から足掛け20年を経ての開通です。なお、白岡駅側でこれに接続する白岡駅東口線と駅前広場の整備は、やや遅れて2026年度の完了予定です。

白岡宮代線の名の通り、東武線の東武動物公園駅がある東隣の宮代町まで延伸する構想はあるものの、春日部菖蒲線以東の区間は具体化していません。今回の終点から2kmほど東には、東武動物公園の西門があり、その先には東武線が通っています。