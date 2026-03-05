日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は５日、この日開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について報じた。

番組では大会を国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」でスペシャルサポーターを務める嵐・二宮和也が２月に宮崎で行われた侍ジャパンの合宿を訪れ、近藤健介外野手（３２、ソフトバンク）にインタビューした模様をＶＴＲで紹介した。

日本ハム在籍時代（２０１２〜２２年）に大谷翔平（３１、ドジャース）とチームメートだった近藤。打順について「大谷の前がいいですね。後は絶対に打ちたくないです」と発言していた。二宮が「前回大会（２３年）は（大谷の）前を打っていたじゃないですか」と言うと、近藤は「やりやすかった。当然僕で勝負というのが打席で迷いがない」とし、投手心理として大谷に打席を回したくない、大谷の前にランナーを塁に出したくないためストライクゾーンでの勝負が増えることを説明し「後（大谷）に打たせてもらった感ありますね」と笑った。

前回大会で打率３割４分６厘をマークした近藤に二宮も「本当にめっちゃ打ったもんね」。「翔平のおかげです」とニヤリとする近藤に二宮は大ウケしていた。

今大会前の強化試合では２日のオリックス戦で１番・近藤、２番・大谷だったが、３日の阪神戦では１番・大谷、２番・近藤だった。