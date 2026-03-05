J2新潟は4日、新潟・聖籠町のアルビレッジで7日のホームでの高知戦へ向け、ゲーム形式の練習などで汗を流した。J2藤枝への期限付き移籍から今季復帰したMFシマブク・カズヨシ（26）は、故障が完治して武器のドリブルでアピール。ホーム開幕戦で復帰後初出場を果たし、チームの勝利に貢献する。

3日から練習に完全合流した期待のドリブラーは笑顔が止まらない。シマブクは「ずっとうずうずしていました」と完全復活を印象付けるようにゲーム形式の練習で切れのあるドリブルを披露。7日の高知戦で、約3年ぶりに本拠地のピッチに立とうと準備を進めている。

キャンプ序盤だった1月中旬に左ふくらはぎを痛めた。サッカー選手にとって重要な箇所で「再発すると、もっと（時間が）かかると言われたので慎重に、慎重にやっていた」と振り返る。開幕後も練習量を減らすなどして調整。体力面、試合勘はまだ向上の余地があるが「常に楽しみながらやっていかないと」と苦しい表情を見せずに厳しいメニューを前向きにこなしている。

左サイドからのドリブル突破が武器。今季は3トップの左が主戦場だ。ライバルは奥村や島村。両者共に実力があるが「（2人とは）ドリブルの特長が違う。違いはつくり出せる」と負けるつもりはない。ここまでの4試合も映像で確認し、出場した時のイメージを膨らませている。

3年ぶりに新潟に復帰したが、宮崎でのキャンプ生活が約2カ月間続き、好物の寿司にはまだありつけていない。「寿司は高知に勝って、落ち着いてから行きます」。白星に貢献し、おいしい寿司を頬張る。（西巻 賢介）