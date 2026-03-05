「見えちゃいそう…」“胸元ざっくり”ドレス姿のaespa・ウィンター、色香漂う雰囲気に釘付け

aespaのウィンターが大胆な姿で視線を奪った。

ウィンターは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】「見えちゃいそう…」ウィンター、大胆ドレス姿

公開された写真には、夜景が見えるスカイテラスで佇むウィンターの姿が収められている。みぞおち近くまで胸元が大きく開いたブラックドレスを着用したウィンターは、大人の色気を漂わせ、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「女神」「美しすぎる」「これは危険」「見えちゃいそう…」「最高です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ウィンターInstagram）

なお、ウィンターが所属するaespaは、4月11日・12日に京セラドーム大阪、25日・26日に東京ドームで初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。