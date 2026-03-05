モデルで実業家のMALIA.（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、中東情勢が懸念される中、移住先のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイから離れることになったことを報告した。

3日の投稿で空爆はあるものの「外も通常運転」「私は本当に大丈夫です」と現状を伝えていたMALIA.。この日、航空機内の写真とともに「3月4日 Dubaiを離れることに」とドバイを離れたことを明かした。

「荷造りはしていたので、パッと動けたのが幸いでした。夜中から明け方にかけて父から何度も連絡があり、国の状況を踏まえて優しく解説をしてくれました。彼自身、国の情勢が分かるから。もあるし、もちろん父親だから、祖父だから。が大きい」とつづった。

「スピーカーから聞こえるPapaとPOKOの会話に、心がグッとなった」と7歳の末っ子と父との会話も明かしつつ「家族がどれだけ心配しているのか感じた」とした。

「わたしは、ぽっちゃんが不安がらないようにと 今できる最善を尽くしたし、日常に見える景色は何とも通常運転に感じていたの。何かあったら、それはその時だし、人生悔いなし！そこまで考えていた」と自身の認識を改めて明かし、「外から見る世界観は全然違うんだなって分かったし、『わたしの人生悔いなし！』は、わたしだけのこと。わたしには家族がいるよね。パパも、ママも、海鈴も愛郁もAliaもポコも、海鈴の家族もいる。自分のことしか考えてない考えに反省した」と家族のためにドバイを離れる決意をしたことを明かした。

「元々、来週の春休みで渡航予定だったフライトを、今朝のフライトに急遽変更して空港に向かったの」とMALIA.。「昨日の夜、Emirates航空で働くお友達と話して（彼女はフライトが無くなって日本で足止め中）かなり長い時間話したんだけど、1日約500便飛んでいるEmirates航空。再開した昨日は約10便だったって。MALIA.のフライト飛ぶかなぁ？微妙かも。これが飛ぶならかなりの奇跡よ。って言われた。彼女曰く、昨日はクルーのお友達が4時のフライトで、飛んだのは9時だったから、5時間機内だったんだって。スナックとか必ず持って搭乗しなね。って。空港に着いてからも、飛ばないかもしれない。お家に戻されるかもしれない。空が安全じゃなければ途中で迎撃の影響を受けるかもしれない。こんな思いで空港に向かったのは、生まれて初めて。どうなるか分からなくて、サブスクだけに状況を載せていたけど、無事に着陸できたので、ここでご報告としました」と記した。

「この5日間は、人生で経験したことのないことの連続で、考え方から人生観まで、すべてが変わる日々でした」としたうえで「ここ何日もぶっ通しで寝てないからさ、まずは一旦、寝ます。ご心配をおかけしました。ありがとうございます。わたしたち、無事です」とつづった。

MALIA.は01年にサッカー元日本代表DF田中隼磨氏と結婚して02年8月に長男を出産するも04年に離婚。翌05年に山本“KID”徳郁さんと再婚して1男1女をもうけたが、09年に再び離婚。15年元日にはJリーガーMF佐藤優平と3度目の結婚をするも17年3月に離婚。元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人と17年11月に4度目の結婚をして18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に離婚を発表した。23年12月には初孫が誕生している。