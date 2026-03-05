旅の目的地にしたいと思う「秋田県の道の駅」ランキング！ 2位「象潟」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、次の休日の予定を立てるのも楽しくなる季節です。地域の個性が光るグルメや心温まる交流が楽しめる場所は、今やドライブの通過点ではなく、最高の目的地になっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：象潟（にかほ市）／39票2位はにかほ市の「象潟（ねむの丘）」です。日本海を望む抜群の立地にあり、4階の展望温泉からは「九十九島」や日本海に沈む夕日の絶景が楽しめます。また、地元の天然岩ガキ（夏季）をはじめとする新鮮な魚介類が充実。絶景、温泉、美食が一度にそろうスポットとして、多くの支持を集めました。
1位：あきた港（秋田市）／41票1位に輝いたのは、秋田市の「あきた港（ポートタワーセリオン）」でした。高さ143mの展望台からは秋田市街や日本海を360度見渡せます。また、懐かしの「うどん・そば自販機」が設置されていることでも有名。秋田のランドマークとしての魅力と、ユニークな体験ができる点から旅の目的地として1位に選ばれました。
(文:坂上 恵)