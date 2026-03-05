スポーツ科学の視点から紐解くヒップファースト…最も注意すべき「頭の位置」

投球フォームの指導において頻繁に耳にする「ヒップファースト」という言葉。言葉の通り「お尻から動く」ことを指すが、そのメカニズムを正しく理解し、実践できている選手は意外に少ない。東京農業大学の勝亦陽一教授は、ヒップファーストの本質を「重力を利用した効率的な加速」であると解説する。

ヒップファーストの基本的な仕組みは、片足を上げた状態で「頭と軸足の位置を変えずにお尻だけを横に移動させる」ことにある。こうすることで、重心の位置が支持基底面（足の裏の外周）から外れ、体が横方向へ自然に倒れ込むような動きが生まれる。自ら力んでステップするのではなく、この「意図的な転倒」を利用することで、最小限の力で爆発的な推進力を生み出せるのが最大のメリットだ。

ここで最も注意すべきなのが「頭の位置」。お尻の移動につられて頭も一緒に動いてしまうと、単に体全体が横にスライドしただけになり、いわゆる「突っ込んだ投げ方」になってしまう。ヒップファーストを正しく機能させるには、頭と軸足を支点として残しつつ、お尻だけを先行してずらしていく意識が不可欠となる。

また、勝亦さんは横方向への移動には大きく分けて2つのパターンがあると指摘する。1つは前述の「バランスを崩して動く」ヒップファースト。もう1つは、体を沈め込んでから「足の力で横にジャンプする」方法だ。前者は重力を活用するためエネルギー効率が良く、後者は脚力を直接出力に変換する。どちらが正しいということではなく、自分自身の体の特性に合わせて、体重移動をどう利用するかを考えることが重要になる。

「バランスよく立つ状態から、あえてそれを崩していく。このプロセスに野球の動きの面白さと奥深さがある」と勝亦さんは語る。自分の体がどう動けば最も効率よくパワーをボールに伝えられるのか。感覚だけに頼るのではなく、頭の位置やお尻の軌道を客観的に理解し、追求していくことが、理想のフォーム習得への近道となる。ヒップファーストを単なる「形」として捉えるのではなく、力学的な「仕組み」として身につけることで、投球の質は劇的に進化するはずだ。（First-Pitch編集部）