球速に比例…並進運動のスピードを上げる方法とは

投手が球速をアップさせるうえで、重要な役割を担うのが「並進運動」。軸足からステップした前足に体重移動する動作のことで、この動きが速いと、スピードも自然に上がるという。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんが、効果的なドリルを紹介している。

松本さんは現役時代に単身渡米。米国式の練習法で球速が143キロから151キロまで上がった。「日本にいた時のフォームと見比べると、かなり違います。（並進運動が）段違いに速くなっています。そのお陰で（球速が）8キロ上がりました」と語る。

日本で開いている野球アカデミーで、「球速が上がらない」と悩む子どもの投球フォームに共通点があるという。「並進運動がかなり遅いんです」。ゆっくりとしたモーションから、ボールをリリースする際に一気に力を出そうとする選手が多いそうだ。

「それだと腕の力に頼ってしまう。下半身で勢いをつけ、前足でブロックして上半身をキャッチャー方向に振る動きが大事です」と強調。さらに「車で言うと、並進運動はアクセル。どれだけ踏んで加速させられるかが大切になってきます」と続けた。

ステップした時に…重要な軸足の股関節・膝・足首の“一直線”

並進運動の速度を上げるドリルはまず、ヒンジ状態を作る。ヒンジとは、お尻を後方に引いて股関節を蝶番のように折り畳む動作。速い並進運動を生み出す前提の姿勢になる。この状態から、前足を上げて捕手方向に踏み出していく。

前足を踏み出した時に、軸足の膝が折れて下がらないように注意したい。軸足の股関節、膝、足首は一直線になっていることが好ましく、膝が折れると軸足の膝に土がつくフォームになってしまう。「下半身が全く使えていないので……お尻の位置を変えずに捕手方向に移動したいですね」。お尻の位置を高く保つことが重要になる。

このドリルを屋外で行う場合は、軸足の“足跡”をチェックしたい。うまくできている選手は捕手方向に直線のラインを描くが、うまくできない選手は左右に曲がるという。

目的は並進運動を速くすること。軸足を最初から強く動かした方が力が出るタイプ、最後に押した方が加速できるタイプなど、“個人差”があるという。「どんどん工夫して色々なアイデアを出しながらやってほしいですね」。指導者や保護者が動画を撮影し、チェックすることも重要だ。並進運動が速くなれば、必然的に球速も上がる。松本さんは20回を3セット行うことを勧めている。（First-Pitch編集部）