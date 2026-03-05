指原莉乃、兄の職業を明かす “スポーツ万能インテリ系”で学生時代は「目立つ感じ」
タレントの指原莉乃が、3日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（火曜 深2：36）にゲスト出演。兄について明かす場面があった。
【動画】「もしも弟がいたら理想はどんなタイプ？」心理テストに答える指原莉乃
同番組は、MCの若槻千夏がゲストと心理テストをしながらトークを展開するバラエティ。この日はプライベートでも仲の良い指原がゲストで登場し、「妄想でわかる心理テスト」を行いながら指原の“素顔”に迫った。
心理テストは「もしも弟がいたら理想はどんなタイプ？」という質問。子犬系、インテリ系、スポーツ万能系、お調子者系の4つの選択肢が与えられると、指原は「子犬系」と答えた。
ここから飛躍し、兄弟の存在を聞かれた指原は「お兄ちゃんがいます」と回答。
続けて若槻から「お兄ちゃん何系？」と問われると、「スポーツ万能インテリ」と2つの要素が混ざったタイプであることを明かし、「高校時代とか中学の時はサッカー部とかで目立つ感じで、その後、学校の先生になったんですよ。今、学校の先生なんです」と説明していた。
【動画】「もしも弟がいたら理想はどんなタイプ？」心理テストに答える指原莉乃
同番組は、MCの若槻千夏がゲストと心理テストをしながらトークを展開するバラエティ。この日はプライベートでも仲の良い指原がゲストで登場し、「妄想でわかる心理テスト」を行いながら指原の“素顔”に迫った。
心理テストは「もしも弟がいたら理想はどんなタイプ？」という質問。子犬系、インテリ系、スポーツ万能系、お調子者系の4つの選択肢が与えられると、指原は「子犬系」と答えた。
ここから飛躍し、兄弟の存在を聞かれた指原は「お兄ちゃんがいます」と回答。
続けて若槻から「お兄ちゃん何系？」と問われると、「スポーツ万能インテリ」と2つの要素が混ざったタイプであることを明かし、「高校時代とか中学の時はサッカー部とかで目立つ感じで、その後、学校の先生になったんですよ。今、学校の先生なんです」と説明していた。