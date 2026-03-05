ロサンゼルスのダウンタウンの南、サンタモニカフリーウエーの喧騒が聞こえるバドロング・アベニュー沿いに、ドジャースの「過去・現在・未来」を象徴する選手たちを描いた壁画が新たに誕生した。「カリフォルニア・ポスト紙」が4日（日本時間5日）に報じた。

手がけたのは、ロサンゼルスのストリートアーティスト、ミスター・アレック氏。壁画には大谷翔平、山本由伸、ムーキー・ベッツ、故フェルナンド・バレンズエラさんの姿が描かれている。

大谷はバッティングヘルメットをかぶり、打撃フォームの途中の姿。スイング後、打球の行方を追うように右上方向を見上げている。山本はドジャースの白いホームユニホームで背中には 「YAMAMOTO」 の名前が見える。青いキャップをかぶり、投球動作に入る直前のようにグラブを顔の近くに構えている。

アレック氏は先週、インスタグラムに制作過程の動画を投稿していて、3日に完成した作品が公開された。ミスター・アレック氏の作品は南カリフォルニア各地の壁に描かれており、ロサンゼルス中心部にはNBA元レイカーズの故コービー・ブライアントさんの壁画もある。