ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、フジテレビ系人気アニメ「サザエさん」（日曜・午後６時半）で、波野イクラちゃんなどの声を担当した声優・桂玲子さんが、２月２２日に死去したことを報じた。

所属する東京俳優生活協同組合が４日、公式サイトで発表した。８９歳だった。

桂さんは「サザエさん」でイクラちゃんの初代声優を務めた。イクラちゃんのほか、カツオのクラスメート・かおりちゃん、タラちゃんのガールフレンド・リカちゃんの声も担当。昨年６月に降板が発表され、イクラちゃんの声は平井祥恵に交代していた。

木曜進行を務める同局の江藤愛アナは桂さんの訃報を伝える際に「日曜日に欠かせない声でした」と惜しみ「他にもサザエさんのかおりちゃん、リカちゃん、一休さんのさよちゃんなどかわいらしい声で日本中の子供たちを楽しませてくれました」と追悼していた。

さらに視聴者からの桂さんへのメッセージを伝え「本当にこれから先も忘れない声です。桂さん、すてきなイクラちゃんをありがとうございました」と一礼し感謝をささげた。