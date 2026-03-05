体温が1℃下がると免疫力は30％ダウン？「平熱が低い人」がすべきこととは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話】

血流をよくして体温を1℃上げれば免疫力が最強になる！

体温が低いと免疫細胞が働かない

血液の流れは体の末端の冷えだけでなく、体温とも関係しています。血液が全身をスムーズに流れることで、体温も適度に保たれるからです。裏を返せば、体温が低いということは、血液が汚れてドロドロしている証拠といえます。

体温が低いと寒さを感じやすくなりますが、実は問題はそれだけではありません。最も懸念すべきは、免疫力の低下です。では、免疫力とは何なのでしょうか。

それは、細菌やウイルスなどの異物から体を守る力。免疫力が低いと、がんや感染症などの病気にかかりやすくなるのです。

免疫力は、体温が1℃下がると、およそ30％もダウンすることがわかっています。免疫の役割を大きく担うのが白血球の中のリンパ球です。リンパ球は外から侵入した細菌やウイルス、体内で発生したがん細胞などを除去する働きを持つ重要な存在。しかし、体温が下がると、このリンパ球の働きが悪くなってしまいます。

通常、免疫力が高まる体温は、36.5～37℃未満だといわれています。まずは、自分の平熱を把握して、この範囲内にあてはまるかどうかチェックしてみましょう。平熱を知ることは、自分の免疫力を知ることでもあるのです。もし平熱が低ければ、運動して筋肉を鍛えることをおすすめします。筋肉は熱を発生させるので、筋肉量が増えれば体温が上がり、免疫力もアップします。

