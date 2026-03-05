あなたはショットの100点って何だかわかりますか？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

ショットの100点って何だかわかりますか？

あなたにとって100点のショットとは何ですか?そう問われたらあなたは何と答えるでしょうか?「カップインするのが満点に決まってるじゃないか」そう答えた人は大間違い。ショットで大事なのはどこにボールを置くかということなのです。つまりカップに届かなくても100点のショットになり得るということですね。たとえば7番アイアンの距離は155ヤードで8番アイアンは140ヤードとしましょう。ピンまで149ヤードあった場合どうしますか?8番アイアンでは届かないけれども、140ヤードよりも飛ぶように打って149ヤード先のピンに近付けようとする、それがプロのチョイスです。

7番アイアンを使えばピンにドンピシャのショットが打てるかもしれませんが、それをやらないのがプロで、なぜかというとそう上手くいかないことを知っているからです。ピンをオーバーして寄らない場所にボールが行ってしまう可能性もあるし、そもそも155ヤードきっちり飛ぶとは考えません。ところがアマチュアはカップに入るのが100点だと考えるから迷わず7番アイアンで打ちますよね。結果はというと、グリーンオーバーすることもあるし、左右に曲げて乗らないこともあります。一方プロは8番アイアンで打ってピンの手前まで持っていきますが、それで合格点なんですよ。つまり自分が計算づくでどこに寄せていくのかがアプローチショットであり、必ずしも届かなくていいんです。10メートルのパットの距離感がとてつもなく良かったりする場合、無理にピンを狙ってボギーの可能性を高くするのではなく、145ヤード打って楽にパーをセーブすることがプレーの流れを良くするんです。アマチュアの人は1番手落とせば上手く打てる可能性がぐっと高まりますから、このマネジメントがどれだけ得策かわかるでしょう。

そう考えれば「俺アプローチが得意なんだよね」という場合、グリーンの手前でもいいんですよ。9番アイアンで130ヤード打って、ピッチングウェッジでピッチエンドランをすればイージーパーが取れるじゃないですか。こういうことを普通にやっている人が上手い人だということを忘れたらいけませんよ。それに比べ伸び悩んでいるアマチュアは自分の能力の100%、いや120%発揮しないと出ないショットを望んでるんですよ。そんなこと起こるはずがないのに、その起こらないことを望みながら打って失敗しているんです。9番アイアンなら100球打って90球はそこそこのショットが打てるというアマチュアも、5番アイアンとなると100球中20球ぐらいしか上手く打てないのが現実です。なのにピンまで180ヤードで5番アイアンを握ってしまう。そし

て大きなミスをしてしまう。こういうパターンから抜け出さないといつまで経ってもスコアは減りません。だったらその状況でできることを選択し、それを積み上げていったほうが断然良い結果を生みますよ。

5番アイアンで打たず6番アイアン、それも不安なら7番アイアンと自分のショットの成功確率に応じてリスクヘッジしていく勇気を持ってください。アプローチショットとは本来、ピンの近くからのショットを指すのではなく、ピンに近付けていくショット全般を指すのですから、180ヤードあったとしても「ピンに近付ける」という発想で打てばいいんですよ。ピンに寄せる、あわよくば入れるではなくて、ピンに近付いてなおかつ自分の得意なショットが残ればいいと考えられるようになれば、あなたのゴルフはだいぶ変わるはずです。それはアマチュア的な発想に思えるかもしれないけど、プロだってゲームの展開次第では大胆にレイアップしてきます。大差のトーナメントリーダーで迎えた最終ホールでギャンブルする必要はありませんからね。オンを狙えたとしても、アイアンで刻んでパーを取りにいくのが強い選手です。ですからみなさんもよりパーが取れる可能性の高い番手や攻め方をチョイスするようにしてください。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山