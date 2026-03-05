【豪州】
貿易収支（1月）09:30
予想　38.8億豪ドル　前回　33.73億豪ドル（貿易収支)

【スイス】
雇用統計（2月）17:00
予想　3.2%　前回　3.2%（失業率（季調前）)
予想　2.9%　前回　2.9%（失業率（季調済）)

【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（1月）19:00
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)
予想　1.7%　前回　1.3%（前年比)

【ブラジル】
雇用統計（1月）21:00
予想　5.3%　前回　5.1%（失業率)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（2月）21:30
予想　N/A　前回　117.8%（前年比)

新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）22:30
予想　21.5万件　前回　21.2万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）
予想　184.6万件　前回　183.3万件（継続受給者数)

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）22:30
予想　1.8%　前回　4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　2.0%　前回　-1.9%（単位労働費用・前期比)

輸入物価指数（1月）22:30
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)
予想　0.2%　前回　0.0%（前年比)

輸出物価指数（1月）22:30
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)　
予想　3.1%　前回　3.1%（前年比)

※予定は変更することがあります