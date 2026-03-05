本日の予定【発言・イベント】
12:35 日本30年利付国債入札（7000億円程度）
17:50 デギンドスECB副総裁、国際金融協会（IIF）イベント出席
18:30 英DMPインフレ調査（2月）
18:35 レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融協会（IIF）イベント出席
19:00 ナーゲル独連銀総裁、2025年次報告書発表
21:30 ECB議事録（2月5日開催分）
6日2:00 ラガルドECB総裁、グローバルリスクについて講演
連合26年春闘要求集計結果
中国全国人民代表大会（全人代）開幕（12日閉幕）
※予定は変更することがあります
17:50 デギンドスECB副総裁、国際金融協会（IIF）イベント出席
18:30 英DMPインフレ調査（2月）
18:35 レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融協会（IIF）イベント出席
19:00 ナーゲル独連銀総裁、2025年次報告書発表
21:30 ECB議事録（2月5日開催分）
6日2:00 ラガルドECB総裁、グローバルリスクについて講演
連合26年春闘要求集計結果
中国全国人民代表大会（全人代）開幕（12日閉幕）
※予定は変更することがあります