◎全国の天気

関東から九州にかけては青空が広がるでしょう。東北の太平洋側も午後は晴れてきますが、北風の強い状態が続きそうです。交通機関への影響にもお気をつけください。また、東北南部から九州にかけて、花粉が大量に飛散しそうです。北海道と東北の日本海側は、雨や雪は、次第にやむ見込みです。ただ、北海道の太平洋側では積雪が一気に増えていますので、なだれや屋根からの落雪などにご注意ください。

◎予想最高気温

北日本は前日より高い所が多く、札幌は5℃、仙台は10℃の予想です。関東から九州は15℃以上の所が多く、東京は17℃と4月上旬並みでしょう。ただ、特に午前中は北風が強めに吹きますので、寒く感じるかもしれません。広島は15℃、福岡は16℃。西日本は強い風が収まり、日差しにほっとできそうです。

◎週間予報・大阪〜那覇

6日(金)は広く雨が降るでしょう。大阪は夜から雨が降る予想です。また、各地で南よりの風が強まるでしょう。7日(土)は九州などで晴れますが、山陰や近畿は雲が多く、一部で雨が残りそうです。8日(日)以降はしばらく晴れる所が多いでしょう。

◎週間予報・札幌〜名古屋

6日(金)日中は晴れる所が多いですが、夜遅くは東海や東北で雨や雪の降る所があるでしょう。7日(土)の朝は関東も一時的に雨。北日本と北陸は7日(土)から8日(日)にかけて雨や雪で、風が強まり荒れた天気となりそうです。