ニューカッスルvsマンチェスター・U 試合記録
【プレミアリーグ第29節】(セント ジェームズ パーク)
ニューカッスル 2-1(前半1-1)マンチェスター・U
<得点者>
[ニ]アンソニー・ゴードン(45分+6)、ウィリアム・オスラ(90分)
[マ]カゼミーロ(45分+9)
<退場>
[ニ]ジェイコブ・ラムジー(45分+1)
<警告>
[ニ]ジェイコブ・ラムジー2(26分、45分+1)、ジョエリントン(38分)、キーラン・トリッピアー(80分)
[マ]ブライアン・ムベウモ(37分)、ルーク・ショー(39分)、ヌセア・マズラウィ(64分)
観衆:52,184人
