【プレミアリーグ第29節】(セント ジェームズ パーク)

ニューカッスル 2-1(前半1-1)マンチェスター・U

<得点者>

[ニ]アンソニー・ゴードン(45分+6)、ウィリアム・オスラ(90分)

[マ]カゼミーロ(45分+9)

<退場>

[ニ]ジェイコブ・ラムジー(45分+1)

<警告>

[ニ]ジェイコブ・ラムジー2(26分、45分+1)、ジョエリントン(38分)、キーラン・トリッピアー(80分)

[マ]ブライアン・ムベウモ(37分)、ルーク・ショー(39分)、ヌセア・マズラウィ(64分)

観衆:52,184人