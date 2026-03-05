ソシエダが6年ぶり国王杯決勝進出!! 久保建英も間に合う公算、W杯前にキャリア初のファイナルへ!!
[3.4 コパ・デル・レイ準決勝 ソシエダ 1-0 アスレティック・ビルバオ]
コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)は4日、準決勝第2戦を行い、MF久保建英が負傷離脱中のソシエダはアスレティック・ビルバオを2戦合計スコア2-0で上回り、6年ぶりの決勝進出を決めた。A・マドリーとの決勝戦は4月18日に組まれており、左ハムストリングの肉離れからリハビリ中の久保も間に合う公算。2度目のW杯を前にプロキャリア初のカップファイナルに臨むことになりそうだ。
ソシエダは敵地での第1戦をMFベニャト・トゥリエンテスのゴールによって1-0で勝利し、1点のアドバンテージとともにホームで迎えた第2戦。ラ・リーガでも互いに勝ち点35で並んでいるなか、注目のバスクダービーに臨んだ。
最初のビッグチャンスはビルバオ。前半2分、右サイドを突破したFWイニャキ・ウィリアムスのクロスにMFアレックス・ベレンゲルが頭で合わせたが、左に外れた。対するソシエダは同9分、久保の代役として右ウイング起用が続くFWゴンサロ・ゲデスが良いクロスを上げるも、相手DFにクリアされた。
その後は拮抗した展開が続くなか、ソシエダがボールを握りながら試合を進める。前半36分には中盤に降りてパスを受けたFWミケル・オヤルサバルがスルーパスを送り、右サイドをゲデスが抜け出すと、鋭いグラウンダークロスにMFカルロス・ソレールが反応。だが、右足シュートは空振りに終わり、ビッグチャンスを活かせなかった。
後半も一進一退の攻防が続くなか、ビルバオがボールを握り、ソシエダがカウンターを狙うという構図に。すると後半40分、ソシエダは左CKでゴール前に攻め込むと、MFヤンヘル・エレーラがユニフォームを引っ張られたことが確認され、VAR介入の末にPKを獲得。PKキッカーの名手オヤルサバルが冷静に沈め、先制点を奪った。
これで2試合合計2-0。キャプテンの一撃でリードを奪ったソシエダは後半アディショナルタイムに大きなピンチも迎えたが、GKウナイ・マレーロのファインセーブなどでリードを守り切り、コロナ禍の無観客の中で2度目の優勝を成し遂げた2019-20シーズン以来6年ぶりの決勝進出を決めた。
