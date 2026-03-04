ピース又吉直樹がランウェイウォーク　ワールド社員を表彰する「ワールドグループアワード」が開催

ワールドが、ワールドグループの優秀店舗・事業・個人を表彰する「ワールド グループ アワード」をワールド北青山ビルで開催した。同アワードは、グループカルチャーのひとつである”称賛文化”の継承と醸成を目的に2010年から実施しているもの。15回目を迎えた今回は、従来のブランド事業に加え、B2B事業やデジタル事業など本部メンバーにも表彰対象を拡大しグループ全体の一体感向上を図った。

アワードは2部構成で実施。第1部では「チームチャレンジ部門」として6部署・チームを選出したほか、個人表彰では各ブランドを「ミドルアッパー」「ミドルロワー」「ライフスタイル・デジタル」の3業態に分類し、それぞれ「ベストルーキー部門」「おほめの声部門」「ファッショニスタ部門」の3部門でスタッフを表彰した。

あわせて開催されたファッションショーには、全国の直営店舗で販売を担うドレッサー（ワールドグループ独自の販売員呼称）の中から、本部社員の投票により選出された「ファッショニスタ」39人が登場。それぞれのブランドの着こなしを披露した。

ショー中盤には、お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹がスペシャルゲストとして登場。「ラグタグ（RAGTAG）」の衣装に身を包み、手を振りながらランウェイを歩いた。

終盤には、ファッショニスタ部門のトップ3を表彰。ライフアンドデジタル業態からヒロフ大丸東京店の佐藤花菜子、ミドルロワー業態からワールドアウトレット 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島の大石アミネ、ミドルアッパー業態から「デッサン（Dessin）」阪急西宮ガーデンズの八木久美子が選出され、プレゼンターを務めた又吉からサイン入り書籍「生きとるわ」が贈られた。

又吉はショーについて「めちゃくちゃ気持ちよかったです。すごい華やかな雰囲気で、刺激的で、大人の文化祭みたいで楽しかったです」とコメント。アワードの感想を聞かれると、「皆さんの笑顔を見ていて、とてもすてきな会社なんだろうなと伝わってきました。僕も洋服が大好きなので、これからもいろんな服で街を楽しくしていただきたいです」と社員たちへメッセージを送った。

第2部では、「Top of the World」と題し、B2BとB2Cの両領域から優れた成果を上げた部門・個人を表彰。B2B部門では、プラットフォームやデジタルソリューションなど、本部機能として事業成長を支えた取り組みを評価し、B2C部門ではブランド事業および店舗、ドレッサーを対象に、「ミドルアッパー」「ミドルロワー」「ライフスタイル・デジタル」各業態ごとに売上や顧客満足度、日々の実践内容を総合的に審査し、優秀者を選出した。

鈴木信輝ワールド社長は今回のアワードについて、「イベントを通じて、ここにいる一人ひとりの存在の重要性を改めて認識しました。感謝の心持ちという、私たちが大切にしているカルチャーが、皆さまの日々の姿勢に表れていると感じました」とコメント。続けて、「一人のお客様、一人の仲間、そして本部スタッフ、これまで積み重ねてきた一瞬一瞬が重なり合い、今の私たちがあります。この気持ちをグループ全員が少しずつ積み上げていくことで、私たちはさらに素晴らしいグループへ成長できると確信しています」と語った。