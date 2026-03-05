　5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比137.0ポイント高の3775ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4112.14ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3992.59ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3873.05ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3805.80ポイント　　5日移動平均
3779.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3775.00ポイント　　5日夜間取引終値
3753.50ポイント　　25日移動平均
3728.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3633.95ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3633.67ポイント　　4日TOPIX現物終値
3560.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3543.54ポイント　　75日移動平均
3514.41ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3394.86ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3201.34ポイント　　200日移動平均


株探ニュース