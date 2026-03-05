TOPIX先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比137.0ポイント高の3775ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4112.14ポイント ボリンジャーバンド3σ
3992.59ポイント ボリンジャーバンド2σ
3873.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
3805.80ポイント 5日移動平均
3779.50ポイント 一目均衡表・転換線
3775.00ポイント 5日夜間取引終値
3753.50ポイント 25日移動平均
3728.50ポイント 一目均衡表・基準線
3633.95ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3633.67ポイント 4日TOPIX現物終値
3560.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3543.54ポイント 75日移動平均
3514.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3394.86ポイント ボリンジャーバンド3σ
3201.34ポイント 200日移動平均
株探ニュース
