グロース先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント高の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
793.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
772.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
751.86ポイント ボリンジャーバンド1σ
746.20ポイント 5日移動平均
733.00ポイント 一目均衡表・転換線
731.07ポイント 200日移動平均
731.04ポイント 25日移動平均
727.00ポイント 5日夜間取引終値
724.50ポイント 一目均衡表・基準線
713.20ポイント 4日東証グロース市場250指数現物終値
710.22ポイント ボリンジャーバンド-1σ
702.35ポイント 75日移動平均
699.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
689.40ポイント ボリンジャーバンド2σ
684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
668.59ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
