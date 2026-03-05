　5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント高の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

793.49ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
772.68ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
751.86ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
746.20ポイント　　5日移動平均
733.00ポイント　　一目均衡表・転換線
731.07ポイント　　200日移動平均
731.04ポイント　　25日移動平均
727.00ポイント　　5日夜間取引終値
724.50ポイント　　一目均衡表・基準線
713.20ポイント　　4日東証グロース市場250指数現物終値
710.22ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
702.35ポイント　　75日移動平均
699.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
689.40ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
668.59ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース