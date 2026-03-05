5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント高の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



793.49ポイント ボリンジャーバンド3σ

772.68ポイント ボリンジャーバンド2σ

751.86ポイント ボリンジャーバンド1σ

746.20ポイント 5日移動平均

733.00ポイント 一目均衡表・転換線

731.07ポイント 200日移動平均

731.04ポイント 25日移動平均

727.00ポイント 5日夜間取引終値

724.50ポイント 一目均衡表・基準線

713.20ポイント 4日東証グロース市場250指数現物終値

710.22ポイント ボリンジャーバンド-1σ

702.35ポイント 75日移動平均

699.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

689.40ポイント ボリンジャーバンド2σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

668.59ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

