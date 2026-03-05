秋田県男鹿市の男鹿水族館ＧＡＯは、歯の一部が折れて炎症を起こしていたゴマフアザラシ「みずき」（メス・１７歳）に全身麻酔をかけて歯を抜く歯科治療を初めて実施した。

全国的にも珍しい事例で、手術後の経過は良好で食欲旺盛だという。

みずきは２０２０年１月、あごの犬歯が折れているのが見つかり、患部から細菌が入るため頬が腫れるなどたびたび炎症を起こした。同館の獣医師・大野晃治さん（４３）は「他のアザラシとの喧嘩（けんか）や展示室にある人工の岩などをかじったため折れたのでは」と推察。腫れるたびに抗菌剤を投与したが、健康な歯に菌が回ることを防ぐため抜歯を検討してきた。

ただゴマフアザラシに対する全身麻酔は命を危険にさらすリスクがある。アザラシは水に潜る時に心拍数が下がり、しばらく呼吸しなくなるという特徴がある。麻酔をかけると潜水時と似た無呼吸状態が長く続く恐れがあり、細心の注意が必要だったという。

全身麻酔を使ったアザラシの歯科治療は未経験だった同館は、以前、同館獣医師を務め、動物の歯科治療に詳しい宮城県富谷市の「ぽらべあ動物病院」の中田朋孝院長に助言を求め、治療を決断した。

２月１２日に行われた治療では、秋田市の大森山動物園や仙台市の仙台うみの杜水族館など近隣の動物園・水族館の獣医師６人を含む１０人が集合。手術は中田院長が行い、大野さんらは麻酔の濃度調整や体温や心拍数の観察を担当し、１時間半ほどで無事終わった。折れた犬歯のほか、ぐらついていた前歯１本も抜いた。

大野さんは「前例ができたことで、歯以外の治療でも全身麻酔の処置を判断しやすくなった。工夫しながら動物たちの健康を守っていることを来館者に知ってもらえれば」と語った。

みずきは現在、アザラシの展示室に隣接する飼育室で過ごしており、広報担当者は「歯磨きやエサやりの時間に治療の跡が見られるかもしれない」と話した。