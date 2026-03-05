『アギト−超能力戦争−』本予告映像＆本ポスター解禁 主題歌はORANGE RANGE「ドラマティック平凡」
要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』より、本予告映像と本ポスターが解禁。また、主題歌はORANGE RANGEによる書き下ろし楽曲「ドラマティック平凡」に決まった。
【動画】アギトたちの壮絶な戦いを予感させる本予告映像
仮面ライダー生誕55周年記念作となる本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品で最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション作品となる。
半凍死、半焼死という理解を超えた“不可能犯罪”を前に、かつて氷川誠（要潤）の上司であった＜Gユニット＞の管理官・小沢澄子（藤田瞳子）の「こんなのは25年ぶりね」というセリフから幕をあける本予告映像。超能力に目覚めた者たちが暴走し街が混乱の一途をたどる中、仮面ライダーギルスの半壊した頭部が不気味に浮かび上がる様子が映し出される。
そんな危機的状況の中、「氷川さんが必要なんです」と言い放つのは、かつて仮面ライダーアギトとして、氷川らと共に未知の脅威から人類を守った津上翔一（賀集利樹）。ある事件によって刑務所に収監中の氷川であったが、再び人類を守るため、仲間と共に立ち上がる。
「人類の改革、まさに進化だ」という怪しげな声が響き渡る中、「進化とは誰かによってなされるものではない。何度も困難を乗り越え、自分を乗り越え、達成されるものだ！」と言い放ち、＜G7＞を装着して戦いに身を投じる氷川。その勇姿は、特殊な力は持たないものの、誰よりも正義を信じて戦ってきた彼の真っすぐな生き様を存分に感じさせる。
本ポスターには「人類の進化か、魂の真価か」のコピーと共に、氷川と津上、そして、葵るり子（ゆうちゃみ）の3人が、それぞれ真剣なまなざしで、“人知を超えた脅威”に立ち向かう覚悟を固めた表情が映し出されている。その背後には、最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞と＜G6＞が戦いに挑む迫力満点の姿が大きく描かれ、超能力への覚醒で人ならざる姿へと変貌を遂げた者たちとの壮絶な戦いを予感させるポスターとなっている。
さらに、氷川誠が装着する最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞の劇中写真も解禁。かつて氷川が装着した＜G3-X＞からどのような進化を遂げたのか。
主題歌「ドラマティック平凡」は、『仮面ライダーアギト』と同じく、今年で結成25周年を迎える5人組ロックバンド・ORANGE RANGEが本作のために書き下ろした楽曲。独創的な世界観で放つ、ジャンルレスな音楽性を本楽曲でも遺憾無く発揮。平成ポップスの懐かしさの中に新しさも兼ね備えた楽曲となっている。
ORANGE RANGEは「この楽曲と物語が、戦う人々を支える強さになってくれたら嬉しいです」と楽曲に込めた思いをコメントした。
映画『アギトー超能力戦争ー』は、4月29日より全国公開。
※ORANGE RANGE（HIROKI）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ORANGE RANGE（HIROKI）
仮面ライダー生誕55周年、そして仮面ライダーアギト25周年という節目の作品に、同じく25周年を迎えたORANGE RANGEとして関われることを誇りに思います。
変わらない想いを抱いて、変化しながら前に突き進む。テーマ的にバンドに重なる部分もありました。
この楽曲と物語が、戦う人々を支える強さになってくれたら嬉しいです。
