ドラマ『時すでにおスシ!?』追加キャストに佐野史郎、ファーストサマーウイカら発表 “鮨アカデミー”で出会うクラスメイト役に

ドラマ『時すでにおスシ!?』追加キャストに佐野史郎、ファーストサマーウイカら発表 “鮨アカデミー”で出会うクラスメイト役に