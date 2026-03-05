第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日に開幕する。２連覇を狙う侍ジャパンに対し、他チームのメンバーも強力だ。米国、ドミニカ共和国、ベネズエラなどは、メジャーリーガーのスター選手をズラリと並べる。真の世界一を決める大会は１７日（日本時間１８日）に米マイアミで決勝戦が行われる。

前回大会でまさかの１次ラウンド敗退という「国辱」を味わった野球大国・ドミニカ共和国が、なりふり構わぬ最強布陣で王座奪還に挑む。打線はまさに「銀河系」。昨季メッツで４３発３８盗塁をマークしたＪ・ソト、昨季のワールドシリーズでドジャースを苦しめたブルージェイズ主砲ゲレロ、イチロー氏の“まな弟子”ロドリゲスが中軸に座る。さらにはブレイク中の新星カミネロ、ペルドモ、マチャド、タティスが並ぶ打線は、米国を超える顔ぶれといえる。

伝統的に弱点とされる投手陣は、左腕サンチェスとアルカンタラが左右のエースとして君臨し、高速シンカーを操るベロがローテの柱となる。

指揮を執るのは、２２年限りで現役を退き、代表監督に就任したレジェンドのプホルス氏。圧倒的なカリスマ性でチームをまとめ上げ、選手の実力が遺憾なく発揮されれば、頂点にだって届く布陣だ。

◆Ｄ組展望 メジャーのスター選手をそろえたドミニカ共和国、ベネズエラが順当にいけば８強入りが濃厚だ。ドミニカ共和国はゲレロ（ブルージェイズ）、Ｊ・ソト（メッツ）ら、ベネズエラはアクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら強打者が並び、打線は引けをとらない。オランダ、イスラエル、ニカラグアは、勢いに乗って大物食いを狙う戦いになる。日本のＣ組と準々決勝で対戦するだけに、各国の戦いぶりにも注目だ。