『色物』試すなら → プチプラが正解かも！【ハニーズ】40・50代に似合う♡「イエローアイテム」

色物アイテムに挑戦したいけれど、「似合うか心配……」そんなミドル世代は、プチプラからトライしてみるといいかもしれません。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、「イエローアイテム」をご紹介します。テイスト問わず着回せそうなニットトップスや、スッキリ穿けそうで体型カバーを狙えるナロースカートが登場。派手になりすぎない淡いトーンでコーデに取り入れやすく、印象がパッと明るくなりそうなイエローアイテムは、この春ヘビロテの予感……！

着回し抜群かも！ ミドル世代もトライしやすいイエローニット

【GLACIER lusso】「Vネックニット」\2,980（税込）

淡いトーンのイエローカラーが上品な華やかさを演出。顔色がパッと明るくなりそうで、Vネックラインでスッキリ見えも狙えます。シンプルなデザインでスタイリングしやすそうなので、色物を着慣れていないミドル世代も挑戦しやすそう。目の詰まった編み地となめらかな質感が期待できるレーヨンブレンド素材で、カジュアルすぎずクリーンに着こなせそうなのも魅力です。程よいボリューム感のある袖は大人可愛いポイントに。