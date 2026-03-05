元プロ野球監督と美人タレントの長女が最新ショットを見せた。

４日までに「＃さんま御殿 ありがとうございました」とインスタグラムに書き出したのは、声優の緒方佑奈。「まさか地上波に…しかもさんま御殿に出る日が来るなんて…！！ 母（＃緒方かな子）と一緒に、母娘トークをたくさんさせて頂きました…！！」と母・かな子との母娘ショットをアップし、「さんまさんも、共演者の皆さんも、素敵であっという間の楽しい収録でした」と振り返った。そして「素敵な機会をありがとうございます」と感謝し、「皆さんにも、少しでも、楽しい時間が届けられていたら嬉しいです」と記して投稿を締めた。

この投稿にファンからは「佑奈さん可愛くて綺麗です」「お母様、、、昔と変わらずお綺麗なままでステキです」「あんなに素敵な方々の中にいても、ゆーなちゃんもかな子さんもとても華やかで美しかったですぅ……」「２人共かわいい」「また出演お願いしますね」などの声が寄せられている。

佑奈の父は３年連続でセ・リーグの頂点に立った元広島監督の緒方孝市氏、母はタレントの緒方かな子。２人は１９９７年に長女、９９年に次女、２００６年に長男が誕生している。佑奈は内山真礼や下野紘などが所属するアイムエンタープレイズに所属している。