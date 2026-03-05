初戦を突破した上村優也（写真提供・新日本プロレス）

写真拡大

◆新日本プロレス「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２６」（４日、後楽園ホール）観衆１１３６

　新日本プロレスは４日、春の最強戦士決定トーナメント「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２６」（ＮＪＣ）の開幕戦を開催した。

　メインイベントの「ＮＪＣ」１回戦で上村優也が２２分０６秒、ダイビングボディアタックでグレート―Ｏ―カーンを破り初戦を突破した。上村は２回戦の３・１０岡山大会でドリラ・モロニーと対戦する。

　初戦を突破したリング上で上村は「みなさん！今の新日本プロレスは、どうですか？」と問いかけ「僕は、今めちゃくちゃチャンスだと思ってます！　これだけの選手が揃ってて、地上派の特番も決まってる！　あと、何が足りないんだ！？　このオレが、新日本プロレスのド真ん中に立つことだ！」とほえた。

　さらに「オレは、このリング上の戦いで！　新日本プロレスをクッソほど盛り上げます！みんなのハートを熱くするのは、このオレ、ＨＥＡＴ　ＳＴＯＲＭだ！」と誓った。

　バックステージで上村は「ちょっとだけ思ってたけど、僕は、『ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ』の話を置いとけば、グレート―Ｏ―カーンとずっと戦いたかった。彼の思う正義と、僕の思う正義、思いっきり今日、ぶつけ合えたんじゃないすかね？　次、まだまだ俺はグレート―Ｏ―カーンとやっていきたい」と掲げ「次の２回戦に向けて、前哨戦もあるし、全部、全大会、全速力で、１２０パーセントの上村を見せていきたいと思います。タッグで培ったもの、得たものをこのトーナメントで、クッソほど出して、優勝してきたいと思います」と宣言した。

　敗れたオーカーンは「上村ぁ、『新日本を明るく照らす』？ふざけたことを抜かしてるがな、必ずこの余が、貴様らレスラー全員、ファンも、新日本プロレスの夢や希望、光や熱を握りつぶして、絶望の底に叩きつけてやる！貴様らにお似合いなのは、明るい笑顔じゃない。余の支配する、シケたツラだ！」と宣告した。

　今年の「ＮＪＣ」は２４選手が参加。試合はすべて時間無制限１本勝負。１回戦は、この日の後楽園、３・５後楽園、３・６大田区総合体育館、３・８兵庫・ベイコム総合体育館で開催される。

　２回戦からザック・セイバーＪｒ．らシード枠の８選手が参戦。３・１０岡山・シゲトーアリーナ岡山、３・１２香川・高松市総合体育館・第１競技場、３・１３大阪・金岡公園体育館、３・１４愛知・名古屋金城ふ頭アリーナで行われる。

　準々決勝は、３・１５　山梨・アイメッセ山梨、３・１７福島・ビッグパレットふくしまで行われ、３・２０アオーレ長岡で準決勝２試合、３・２１アオーレ長岡で決勝戦が行われる。優勝者は４・４両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太へ挑戦する。

　◆３・４後楽園全成績

　▼第０試合　中原大誠デビュー戦　１０分１本勝負

〇松本達哉（７分４０秒　逆エビ固め）中原大誠●

　▼第１試合　２０分１本勝負

〇高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ（８分３７秒　ピンプジュース↓体固め）安田優虎●、海野翔太

　▼第２試合　２０分１本勝負

〇矢野通、ボルチン・オレッグ（９分０９秒　横入り式エビ固め）邪道●、エル・ファンタズモ

　▼第３試合　２０分１本勝負

永井大貴、〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟、ＯＳＫＡＲ（１１分５４秒　ドリラキラー↓体固め）ゼイン・ジェイ●、ＨＥＮＡＲＥ、ジェイク・リー、カラム・ニューマン

　▼第４試合　３０分１本勝負

本間朋晃、マスター・ワト、〇タイチ（１１分１９秒　聖帝十字陵）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、成田蓮

　▼第５試合　３０分１本勝負

〇ハートリー・ジャクソン、ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生、ロビー・イーグルス、大岩陵平（９分０３秒　デスバレーボム↓片エビ固め）外道●、辻陽太、ロビー・エックス、石森太二、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

　▼第６試合　『ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２６』１回戦　時間無制限１本勝負

〇ドン・ファレ（８分４６秒　グラネード↓片エビ固め）ウルフアロン●

　▼第７試合　同　時間無制限１本勝負

〇上村優也（２２分０６秒　ダイビングボディアタック↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン●