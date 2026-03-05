◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」（４日、後楽園ホール）観衆１１３６

新日本プロレスは４日、春の最強戦士決定トーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」（ＮＪＣ）の開幕戦を開催した。

メインイベントの「ＮＪＣ」１回戦で上村優也が２２分０６秒、ダイビングボディアタックでグレート―Ｏ―カーンを破り初戦を突破した。上村は２回戦の３・１０岡山大会でドリラ・モロニーと対戦する。

初戦を突破したリング上で上村は「みなさん！今の新日本プロレスは、どうですか？」と問いかけ「僕は、今めちゃくちゃチャンスだと思ってます！ これだけの選手が揃ってて、地上派の特番も決まってる！ あと、何が足りないんだ！？ このオレが、新日本プロレスのド真ん中に立つことだ！」とほえた。

さらに「オレは、このリング上の戦いで！ 新日本プロレスをクッソほど盛り上げます！みんなのハートを熱くするのは、このオレ、ＨＥＡＴ ＳＴＯＲＭだ！」と誓った。

バックステージで上村は「ちょっとだけ思ってたけど、僕は、『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ』の話を置いとけば、グレート―Ｏ―カーンとずっと戦いたかった。彼の思う正義と、僕の思う正義、思いっきり今日、ぶつけ合えたんじゃないすかね？ 次、まだまだ俺はグレート―Ｏ―カーンとやっていきたい」と掲げ「次の２回戦に向けて、前哨戦もあるし、全部、全大会、全速力で、１２０パーセントの上村を見せていきたいと思います。タッグで培ったもの、得たものをこのトーナメントで、クッソほど出して、優勝してきたいと思います」と宣言した。

敗れたオーカーンは「上村ぁ、『新日本を明るく照らす』？ふざけたことを抜かしてるがな、必ずこの余が、貴様らレスラー全員、ファンも、新日本プロレスの夢や希望、光や熱を握りつぶして、絶望の底に叩きつけてやる！貴様らにお似合いなのは、明るい笑顔じゃない。余の支配する、シケたツラだ！」と宣告した。

今年の「ＮＪＣ」は２４選手が参加。試合はすべて時間無制限１本勝負。１回戦は、この日の後楽園、３・５後楽園、３・６大田区総合体育館、３・８兵庫・ベイコム総合体育館で開催される。

２回戦からザック・セイバーＪｒ．らシード枠の８選手が参戦。３・１０岡山・シゲトーアリーナ岡山、３・１２香川・高松市総合体育館・第１競技場、３・１３大阪・金岡公園体育館、３・１４愛知・名古屋金城ふ頭アリーナで行われる。

準々決勝は、３・１５ 山梨・アイメッセ山梨、３・１７福島・ビッグパレットふくしまで行われ、３・２０アオーレ長岡で準決勝２試合、３・２１アオーレ長岡で決勝戦が行われる。優勝者は４・４両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太へ挑戦する。

◆３・４後楽園全成績

▼第０試合 中原大誠デビュー戦 １０分１本勝負

〇松本達哉（７分４０秒 逆エビ固め）中原大誠●

▼第１試合 ２０分１本勝負

〇高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ（８分３７秒 ピンプジュース↓体固め）安田優虎●、海野翔太

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇矢野通、ボルチン・オレッグ（９分０９秒 横入り式エビ固め）邪道●、エル・ファンタズモ

▼第３試合 ２０分１本勝負

永井大貴、〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟、ＯＳＫＡＲ（１１分５４秒 ドリラキラー↓体固め）ゼイン・ジェイ●、ＨＥＮＡＲＥ、ジェイク・リー、カラム・ニューマン

▼第４試合 ３０分１本勝負

本間朋晃、マスター・ワト、〇タイチ（１１分１９秒 聖帝十字陵）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、成田蓮

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇ハートリー・ジャクソン、ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生、ロビー・イーグルス、大岩陵平（９分０３秒 デスバレーボム↓片エビ固め）外道●、辻陽太、ロビー・エックス、石森太二、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼第６試合 『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６』１回戦 時間無制限１本勝負

〇ドン・ファレ（８分４６秒 グラネード↓片エビ固め）ウルフアロン●

▼第７試合 同 時間無制限１本勝負

〇上村優也（２２分０６秒 ダイビングボディアタック↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン●