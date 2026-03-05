人気ロックバンド「SHISHAMO」が4日、公式サイトを更新。3月に開催予定だったラストライブツアーの中止を発表した。



【写真】率直な思いをつづったSHISHAMO・宮崎

SHISHAMOは今年6月をもって活動終了を予告している。現在は活動終了前最後のライブツアー中だった。ただ今年2月20日にギター・ボーカルの宮崎朝子が体調不良であることを公表。21日から3月1日までの4公演の開催を見合わせすることを発表していた。



4日に公開した文書では、「Gt.Vo 宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、3月公演の開催を中止とさせていただきます」と発表。さらに開催を見合わせた公演についても「振替開催の可能性を探っておりましたがスケジュールの調整がつかず、誠に残念ではありますが中止とさせていただきます」と知らせた。



中止となった公演のチケットは払い戻しを行うことも報告。3月の7日以降の6公演のチケット保有者については、保有する各ライブ開催予定地でライブツアー初日の2月11日公演を無料でノーカットで放映すると発表。「この上映会にご参加いただいたことによってチケット払い戻しに対する権利が失われることはございません」とも記した。



また体調不良となった宮崎本人のコメントも公開。「最後のツアーがこんな風になってしまって本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです」と無念の思いを伝え、「また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います」とつづった。