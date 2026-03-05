櫻坂46の元メンバーで、モデルの渡辺梨加が4日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手は一般の男性。



【写真】丁寧につづられた文字 思いがこもった直筆の結婚報告文

渡辺はXに直筆と見られる文書を公開し、「私事ですが、この度 お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と発表。「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」と伝えた。



芸能生活の中で「自分が本当に安心できるのは、穏やかで自然体でいられる時間なのだと気づきました」と明かし、「自分らしさを大切にできる方と出会い、このようなご報告ができることを嬉しく思っております」とお相手の男性について記した。今後については「二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたいと思います」とつづった。



渡辺はオーディションを経て、2015年から発足した櫻坂46の1期生としてデビュー。その美貌とスタイルの良さから、雑誌「LARME」などのレギュラーモデルに起用されていた。2021年にグループを卒業。以降はモデル業を中心に活動している。



（よろず～ニュース編集部）