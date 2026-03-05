金沢のユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はツエーゲン金沢が特別シーズンで着用する1着に注目している。

クラブ創設20周年を記念するユニフォーム。コンセプト「階段」。これまでのクラブの歩み・軌跡を「階段」をモチーフにデザイン。昇格や降格などを経験し、決して真っ直ぐではなかった道のりを表現する。エンブレムは20周年を記念してゴールドのポリクレスト素材となり、シャツの右裾には20周年記念ロゴが入る。

「これまでに比べて黒の割合が増え、ゴールドの差し色と相まってシックな印象を受ける。金沢のユニフォーム紹介は写真がいい！2026ユニフォームの発表ではかつて金沢でプレーした元選手をモデルに、金沢ゴーゴーカレースタジアムで撮影されている。よい写真は多くの人にユニフォームの良さを伝えることができる。ツエーゲン金沢のユニフォーム特設サイトが素晴らしい画像と素晴らしい動画に溢れているのでぜひ見てほしい」（FOOTBALL ZONE編集部）