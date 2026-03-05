『日曜日の初耳学』スピンオフ特番放送決定 緑黄色社会のリハ現場に突入 最新曲の演奏を独占公開へ
MBSは6日、毎週日曜にTBS系で放送している『日曜日の初耳学』のスピンオフ特別番組を放送する（深0：43〜 ※関西ローカル）。
【写真】緑黄色社会が2人の結婚を同時に発表 小林壱誓と穴見真吾のコメント
「〜カリスマの気になる現場に突入リモート中継〜」と題して、4人組ロックバンド・緑黄色社会のリハーサル現場や劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の完成披露試写会に突入する。
番組カメラは、緑黄色社会が籠る音楽スタジオへ潜入。本来なら部外者立ち入り禁止、ライブのリハーサル真っ最中という超貴重な現場をリモートでつなぎ、本番さながらの熱気あふれる「Mela!」や最新曲の演奏シーンを独占公開する。
また、13日公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の主題歌「風に乗る」を担当している緑黄色社会。リハーサル現場で見せる素顔にも深く迫る。
さらに、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の完成披露試写会が行われている現場へもサプライズ突入。上映前の期待に包まれる劇場に突如、巨大スクリーンを通じてスタジオの林修、大政絢、澤部佑、那須雄登ら「初耳学メンバー」が映し出されるという前代未聞の演出を敢行。
観客やメディアを前に、スタジオから舞台上の當真あみ、嵐莉菜、早乙女太一、尾上松也、名塚佳織、谷口悟朗監督へ直接切り込む「有意義な15分間」のリアルタイム・インタビューが展開される。
