「監督が彼を信頼していない」まさかの６戦連続出番なし…“冷遇”続く日本代表MFは放出濃厚か「最も可能性の高いのは退団」
リーズの田中碧は１か月以上も出場機会を得られていない。ダニエル・ファルケ監督の中で序列は低下しているとみられる。この状況が続けば、シーズン後の移籍が騒がれるのは当然だ。
12月のチェルシー戦とリバプール戦で強豪相手に連続ゴールをあげた日本代表MFは、しかし続くブレントフォード戦を最後にスタメンに名を連ねることができず。以降は終盤の投入が続き、１月末からピッチに立つこともできなくなった。
リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は３月３日、「ファルケ監督は公に不十分と言ったりして、タナカを投げ捨てるようなことはしていない」と報道。「事実、10月には自分に厳しすぎると話すなど、日本のスターを擁護すらしていた」と、指揮官が以前は田中を評価していたと強調している。
そのうえで、同メディアは「しかし、監督のチョイスはそれらの主張をまったく正当化していない。最も可能性の高い結論はタナカの退団と思われる」と報じた。
「契約はあと２年残っているため、売却を決断したら、リーズはおそらくかなりの利益を得られる。獲得する際は約300万ポンド（約６億円）だった。近く移籍となれば、はるかにもっと手にするだろう」
「出場機会のなさや、監督が１部での彼を信頼していない様子を考えれば、全員にとって理にかなっているだろう」
リーズは同日、プレミアリーグ第29節でサンダーランドと対戦したが、０−１で敗れたこの試合でも田中に声がかかることはなかった。これで６試合連続出番なしとなっている。
ただ、その間にチームが調子を上げているわけでもない。アーセナル、チェルシー、アストン・ビラ、マンチェスター・シティと、上位との対戦が多かったものの、ここ６試合で１勝２分け３敗と苦戦中だ。
リーズと田中は、それぞれ状況を好転させることができるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
