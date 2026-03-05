米国とイスラエルによるイランへの共同攻撃で爆発が報告されたテヘラン中心部（2026年3月1日、写真：alamPi／ABACA／共同通信イメージズ）

米製長距離自爆ドローンが初陣、目標500カ所を初日で破壊した猛攻の中身

2月28日（米東部時間）、アメリカのトランプ大統領はついにイランへの全面攻撃に踏み切った。

トランプ氏が「エピック・フューリー（Epic Fury＝壮絶な怒り）」と名付けた爆撃作戦は、昨年（2025年）6月の第1次イラン攻撃（攻撃目標100カ所以上）をはるかに上回り、前回と同じくアメリカとイスラエルが共同で実施。攻撃開始後にイランの最高指導者ハメネイ氏がイスラエル空軍のピンポイント攻撃で殺害された。

アメリカとイスラエルの攻撃によって死亡したイラン最高指導者のハメネイ師（写真：SalamPix／ABACA／共同通信イメージズ）

トランプ氏は攻撃の目的を「イランの現体制の崩壊」だと断言しているが、今回は先陣を切ったイスラエル空軍が「戦闘機約200機を出撃させ、初日だけで目標500カ所」（英ロイター）を攻撃したという。そして2日後には「米、イスラエル共同で2000カ所」（米ウォール・ストリート・ジャーナル）と、桁外れの攻撃箇所数に上ったと見られる。

イランに対する大規模軍事作戦について発言するトランプ米大統領（2026年2月28日、トランプ氏のソーシャルメディアの投稿画面から／写真：ゲッティ＝共同通信社）

アメリカ・イスラエル両軍の具体的な攻撃方法については、まだ詳細が不明だが、推測では前回の拡大版と考えていいだろう。

圧倒的な航空戦力と精密誘導兵器、電子戦技術（妨害電波など）、AI技術、事前の諜報活動などを駆使し、まずはF-35ステルス戦闘機と電子戦機（電子妨害機）がペアとなって、イラン側の対空レーダーや地対空ミサイル、空軍基地、軍／革命防衛隊司令部、弾道ミサイル基地などを、長距離空対地ミサイルで破壊した模様だ。

米空軍のB-2ステルス爆撃機（右）をエスコートする、米海軍のF-35Cステルス艦上戦闘機（左）と2機のF/A-18E戦闘攻撃機。今回のイラン攻撃では実際このような編隊を組み爆撃を行ったのかもしれない（写真：米国防総省サイトより）

米空軍のF-35Aステルス戦闘機（写真：米国防総省サイトより）

そして、アメリカは間髪を入れずに、東地中海に展開する空母「ジェラルド・R・フォード」を中心とした空母艦隊（空母打撃群）と、同じく反対側のアラビア海（インド洋）に出動した空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とした空母艦隊が出動。所属の原子力潜水艦、水上戦闘艦から一斉にトマホーク対地巡航ミサイルを発射し、イランの軍、革命防衛隊、通信の各施設などを破壊したと見られる。

イラン攻撃参加のため東地中海に展開した米最新鋭の原子力空母「ジェラルド・R・フォード」。今年1月ベネズエラ攻撃作戦への参加のためカリブ海で活動していたばかりだ（写真：米国防総省サイトより）

アラビア海に派遣された原子力空母「エイブラハム・リンカーン」（写真：米国防総省サイトより）

同時に空母搭載機のF-35（C型）ステルス戦闘機、F／A-18戦闘攻撃機も出撃し、対地ミサイルや精密誘導爆弾で重要設備を各個撃破していった。B-2ステルス爆撃機も投入し、大型爆弾による核施設攻撃も実施しているようだ。

空母艦上機による“露払い”がひと段落し、イラン上空の制空権（航空優勢）を握ると、ヨルダンやクウェートなど地上基地に展開する米空軍のF-35ステルス戦闘機、F-15、F-16戦闘機などが波状攻撃を実施。米ABCニュースによれば、アメリカは初めてワンウェイ（片道＝使い捨て）の低価格自爆ドローン「LUCAS」を艦艇から発射したことが米海軍の発表で確認されている。

イラン攻撃で使われたと見られる低コストの無人戦闘攻撃システム（LUCAS）ドローン（写真：CENTCOM/SWNS／アフロ）

世界最強の米軍に全幅の信頼を寄せ、イラン攻撃を強行したトランプ氏だが、冷戦終結時と比べて余裕のないほど痩せ細った“巨人”となっている現実もある。

英シンクタンクIISSが発表した最新の『ミリタリー・バランス2026年版』（2025年末現在のデータ）を参考に、冷戦終結直前の同書（1990年版：1989年末時点のデータ）と比較すると、35年の間の変貌ぶりは一目瞭然である。

今回の作戦で米軍戦力の主軸となっている海空軍力を見ると、まず米海軍は現在空母11隻を擁する。全て満載排水量10万トン級の超大型原子力空母で、艦上機70〜90機を載せる史上最大級の軍艦である。だが、1989年には現在より4隻も多い15隻の空母（うち原子力空母6隻）を持っていた。

「ジョージ・ブッシュ」を主軸にした空母打撃群。かつて米海軍は空母15隻体制を維持したが、現在は11隻に減っている（写真：米国防総省サイトより）

潜水艦もすべて原子力推進で現在計64隻を保有する。核弾道ミサイル搭載の弾道ミサイル原潜（SSBN）14隻を除き、通常の戦闘に参加する攻撃型原潜は50隻ある。一方、1989年当時もすべて原潜で計125隻保有。SSBN34隻を除く「攻撃型」は91隻で、現在よりも約1.8倍多かった。

水上戦闘艦（巡洋艦、駆逐艦、フリゲート）も同様で、現在110隻だが、1989年は206隻を数えた。

戦闘可能な航空機（戦闘機、攻撃機、爆撃機）も大幅圧縮され、現在3軍（海・空軍、海兵隊）合計で約3370機あるが、1989年当時は3軍合わせて約6000機を数え、現在の1.8倍の陣容を誇った。

F-16戦闘機。ステルス性はないが、卓越した運動性や爆弾搭載量の多さなど使い勝手が抜群で、今でも米空軍の主役（写真：米国防総省サイトより）

爆弾搭載量を誇るF-15Eストライク・イーグル戦闘機。2026年3月2日、クウェート軍の対空ミサイルの誤射て3機が撃墜されている（写真：米国防総省サイトより）

冷戦終結でソ連という強敵が消滅し、「平和の配当」とばかりに、欧米は競って大軍縮を図り、アメリカもその例外ではなかった。

もちろん、兵器の性能も年を追って高度になり、これまで3ユニットが必要な任務も、1セットで十分という事例も珍しくなく、主要兵器に大ナタが振るわれた。

だが、「ムダ」と断じて、余力・余裕を極限まで削った結果、予期せぬトラブルが発生した時の代行役がなかったり、ローテーションに支障が出たりという課題も出ている。

例えば、極めて高性能な軍艦1隻が、多少劣る軍艦5隻を凌ぐ性能を持つとしても、警戒のために別の5つの海域に、同時に出動することができないのである。予期せぬトラブルや損失に柔軟に対応することは、軍事の「いろは」で、これにはある程度の「数」が不可欠だ。

「空母6隻動員」はもう不可能か？ 中国海軍の台頭で直面する米海軍の限界

2003年のイラク戦争時、米海軍は最大6隻の空母を中東周辺に急行させ、水上戦闘艦40隻以上も随伴した。この時、米海軍の空母数は12隻で、瞬間風速とはいえ半数の6隻を出陣させたことは異例中の異例で、かなり無茶な「ウルトラC」だった。

米空母は「実戦配備」「準備・訓練」「整備・点検」を、6〜8カ月のサイクルでこなすのが普通で、さらに数隻が大規模改修（核燃料交換など）で長期間ドック入りとなる。そのため、空母12隻体制の2003年当時も「太平洋、大西洋に1隻常駐」という張り付けはせず、必要に応じて急派させる柔軟体制をとっていた。

そこでイラク戦争時は、他海域への空母展開を一切無視した。中東周辺一点に集中し、即応可能な4隻に加え、訓練中や修理完了直後の空母計2隻も強引に動員（サージ＝増派展開）し、イラク周辺に差し向けた。

これが可能だったのは、当時アメリカが唯一の超大国で、海軍力で対抗する国が皆無だった理由が大きい。中国の海軍力もまだ非力で、初の空母「遼寧（りょうねい）」が就役するのは、約10年後の2012年である。

同時にイラクはペルシャ湾最奥部だったため、サウジアラビアやカタールなど湾内にある同盟国の港湾を活用でき、補給・休養面で圧倒的に有利だった点も、長期間における空母の稼働率・士気の維持に有効だった。

とはいえ空母6隻動員は弊害も多く、乗員の疲労困憊や即応率の低下、空母戦力全体のスケジュールの破綻などを引き起こした。

原子力空母の飛行甲板要員は非常に激務で長期間任務は疲労による士気低下の懸念も。フライト・オペレーターの指示に従い原子力空母「エイブラハム・リンカーン」から発進するF-35Cステルス戦闘機（写真：米国防総省サイトより）

現在の米海軍の空母11隻体制も、基本的に常に空母が世界中をカバーするスタイルではない。「即応」3隻（数日以内に出動）、「準即応」4隻（休養、訓練、軽微な修理を兼ねた待機で、数週間で出動）、「非即応」4隻（大規模修理でドック入り）が基本形である。

これを基に、アジア太平洋1〜2隻、中東0〜1隻を遊弋（ゆうよく／軍艦が航行すること）させ、欧州は通常0隻としている。緊急時は「準即応」の2〜3隻を「即応」に繰り上げて5〜6隻に増強（数カ月間）し、「準即応」は「非即応」の1隻の工事を切り上げ、2〜3隻体制にして、本国待機とする仕組みである。

ただし、2003年のイラク戦争時と現在とでは国際情勢が全く異なる。

中国は海軍の急激な台頭で、間もなく空母3隻体制を確立する勢いで、米海軍はそれにも対峙しなければならず、2003年のように中東海域に6隻も空母を展開できない。少なくとも「即応」空母2隻を太平洋側に温存し、万が一、台湾問題や北朝鮮問題などが緊迫度を増した場合でも、直ちに出撃しなければならないからだ。

こうした情勢を考えれば、現実問題としてイラン攻撃に動員できる米空母は最大4隻で、うち2隻は「準即応」の繰り上げ出動のため完全ではなく、数カ月での交代が必要だ。イラン周辺に浮かぶ空母の数を維持するため、やりくりは極めて大変なのである。

原子力空母「エイブラハム・リンカーン」の飛行甲板上で、多数並べられた精密誘導爆弾JDAMを搭載直前のF/A-18E戦闘攻撃機（写真：米国防総省サイトより）

また現在、アラビア海（インド洋）と東地中海に1隻ずつ展開するが、空母は基本的に1カ月（4週間程度）で、別の空母とバトンタッチし、休養と修理のため近隣の同盟国・友好国の港湾に寄港するのが普通だ。

だが、イラク戦争の時と違い、イランはペルシャ湾とアラビア海を連絡するホルムズ海峡を3月2日に封鎖したと宣言した（米中央軍は「同海峡は封鎖されていない」と表明）ため、ペルシャ湾内にあるUAE（アラブ首長国連邦）やカタール、バーレーン、サウジの港湾を使用するのは控えるはずである。

それ以前に、対岸がイラン本国で距離が近過ぎるため、イランのミサイル・ドローン攻撃の危険性が高い。米軍艦は同湾内の港湾に寄港するのは避けるだろう。同様に同湾外の同盟国オマーンの港湾も使用は困難だ。

そうなると、ホルムズ海峡から距離にして約1900kmのジッダ（紅海沿岸。サウジ）、約2200kmのジブチ、約4100kmにあるインド洋の真ん中に浮かぶ英領ディエゴガルシア島（巨大な米軍基地がある）など、遠くの数カ所にとどまるしかない。

さらに大規模な修理が必要となれば、約5800kmのシンガポールや約9000kmのパース（豪州）まで行かなければならず、後方支援上のアキレス腱となっている。

イランの「小型潜水艇」が狙う米軍の急所、空母を支える補給艦を襲う脅威

強力な米空母艦隊（空母打撃群：空母1隻、水上戦闘艦8〜10隻、攻撃型原潜数隻）の継戦能力（戦闘を継続する能力）を支えるのは、アメリカが誇る重厚な兵站（後方支援。ロジスティクス）能力だ。

航空・艦艇用燃料や弾薬、食料などを大量輸送する高速戦闘支援艦や給油を担う補給艦など多種多様な後方支援艦艇を米海軍は多数抱える。

米空母が長期間戦闘継続できるのは、重厚な補給艦部隊のおかげ。補給艦から洋上給油を受ける原子力空母「エイブラハム・リンカーン」（写真：米国防総省サイトより）

米空母が作戦を継続する場合、平均して数日に1度、高頻度で艦上機を出撃させる場合は2日に1度の割合で、航空燃料や戦闘機・攻撃機が積載するミサイル・爆弾を洋上補給する。

ところが、この洋上の補給線に脅威を与える厄介な存在として米海軍が警戒するのが、イラン海軍の潜水艦だろう。

前出の『ミリタリー・バランス』によると、かなり大型のロシア製「キロ」級3隻（水中排水量3950トン。対艦ミサイル、魚雷、機雷を搭載し、2隻は稼働していない模様）と、「ファテー」級小型潜水艦1隻（同約600トン。魚雷）、北朝鮮製「ヨノ」級潜水艇16隻（同130トン。魚雷）の存在だ。

もちろんこの程度の潜水艦戦力は米海軍の敵ではないが、それでも「周辺海域に潜水艦がいる」というだけで空母艦隊にとってはうっとうしく精神的ストレスになり、探知や攻撃にも余計な労力を費やさなければならない。

「キロ」級は、通常動力型潜水艦の中ではヘビー級だが、逆に巨体のため米海軍は比較的簡単に探知・撃破できるだろう。

3月1日、トランプ氏は自身のSNSで「イラン海軍の艦船9隻を破壊・沈没させた。そのうち数隻は比較的大きく重要なフネで、残りも追跡している。彼らも間もなく海の藻くずになるだろう」と投稿し、戦果を誇っている。もしかしたら「比較的大きく重要なフネ」というのは、「キロ」級を指しているのかもしれない。

だが、実は潜水艇の方が超小型で、潜航時の静粛性も優れるため、米海軍も探知・追跡にかなり手こずるのではないだろうか。しかも潜水艇は、防備が厳重な空母艦隊ではなく、これらを後方支援する補給艦を狙うのではないかとの指摘もある。

イラン側の自爆ドローンや対艦ミサイルの攻撃を警戒し、おそらく米空母艦隊はイラン本土から500km以上離れた洋上に展開していると考えられる。そして空母艦隊の展開海域に、多数の補給艦が物資を満載にしてピストン輸送し、作戦の継続を支えているのだが、輸送艦の多くは速力が遅く、しかも航行ルートは大体決まっている。

航行ルートの情報については、例えばイランの友好国・中国がインド洋に情報収集船を多数出動させて、米空母艦隊の動きを逐一監視しているはずで、ここから情報を得れば、大体の航路は把握可能だろう。

あとは航路に接近し、わざと足跡を残して米側に発見させるだけでも、イラン側にとっては戦果だろう。米側が警戒を強めたり、補給艦の針路を変えたりすれば、それだけ米空母艦隊の補給に支障をきたす。

さらには補給艦の航路に浮遊機雷を投じたり、自爆型水上ドローン（USV）を発進させたりする可能性もある。万が一米補給艦がイランの潜水艇の攻撃で大破したりすれば、アメリカ側のメンツは丸つぶれだ。

洋上でアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦に物資補給を行うサプライ級高速戦闘支援艦（写真：米国防総省サイトより）

報復の連鎖が続く「第2のベトナム戦争」──試される米軍の継戦能力

2月28日に米国の新興メディア「アクシオス」の電話インタビューに応じたトランプ氏は、「（攻撃を）長引かせて全部を手に入れることもできるし、2、3日で終わらすこともできる」と余裕を見せ、数日での作戦終了を期待していた。

だが、実際は長期化の様相で、イランはミサイルやドローンによる猛反撃を実施している。イスラエルはもちろん、米軍に基地を提供するサウジやクウェート、UAEなど周辺10カ国など見境なく報復攻撃を行っている。

加えて米軍にもついに犠牲者が出始めている。そして、ホルムズ海峡が封鎖され、石油・LNG供給に黄信号が点るなど、世界経済への影響も懸念される。

イラン側の執拗な反撃とホルムズ海峡の封鎖が長引けば、トランプ政権はますます引くに引けなくなり、ディール（取引）どころか、メンツを懸けた泥沼の戦いへと引きずり込まれかねない。むしろイラン側はそれが狙いかも知れない。

2026年3月1日、イラン攻撃のためトマホーク対地巡航ミサイルを連射するアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦（写真：米国防総省サイトより）

3月1日付の米ニューヨーク・タイムズのインタビューに対し、トランプ氏は「イランに対する大規模攻撃が4〜5週間続く可能性がある」と述べ、戦闘が一定期間継続することへの覚悟を表明した。

さらに、米ニューヨーク・ポストの取材では、地上部隊の投入について「排除しない、とは言わない」と言及。米陸軍や海兵隊によるイラン侵攻の可能性を否定せず、さらなる軍事プレッシャーを強める構えを見せている。

また、3月3日には記者団に対し、「イランの海軍と航空基地は完全にノックアウト（壊滅）した」と戦果を強調したと報じられた（英ロイター）。同日、米ブルームバーグも、トランプ氏がホルムズ海峡の安全を確保するため、航行するタンカーなどに対してアメリカが保険と海軍による護衛を提供することを明らかにしたと報じている。

イランとの戦闘長期化の覚悟も見せるトランプ氏だが…（写真：Gripas Yuri／ABACA／共同通信イメージズ）

軍事的優位を誇示し、経済的リスクへの備えを強調するトランプ政権だが、地上戦への含みを持たせた発言もあり、事態が本当に収束に向かうのか懸念は拭えない。

戦闘の長期化・泥沼化は、米軍の戦力を確実に削り取り、トランプ氏が望む「壮絶な怒り」の代償は、アメリカにとって計り知れない国力の消耗という、「第2のベトナム戦争」のような形で跳ね返ってくることになるだろう。

イスラエルと連携し、イランに対する大規模攻撃を行っているアメリカ（2026年3月1日テヘラン中心部、写真：SalamPix／ABACA／共同通信イメージズ）

筆者：深川 孝行